الملك سلمان يقرر صرف معاش إضافي لهذه الفئات| وفتح التسجيل في حساب المواطن

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 4 أوامر ملكية هامة، تضمنت صرف منح ودعم مالي للمواطنين، بجانب إعادة فتح باب التسجيل في برنتمج حساب المواطن، وميزات أخرى، وذلك انطلاقًا من حرصه واهتمامه بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة ورفع المعاناة عن الفئات الاكثر احتياجًا، وحمليتهم من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

القرارات الأربعة

صرف 2 ميار ريال كمعاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الجاري. إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن أمام عير المسجلين بضوابط معلنة مسبقًا. صرف 8 مليار ريال دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام. تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

تعليق الموارد البشرية

ومن جانيه وفي أول تعليق له على قرارات الملك سلمان، أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار العاهل السعودي ببصرف ملياري ريال سعودي معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، وسيتم إيداعه حساباتهم البنكية خلال الساعات القادمة.

وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية يرفع الشكر لخادم الحرمين الشريفين على توجيهه بصرف ملياري ريال لمستفيدي الضمان الاجتماعي.https://t.co/g2nHOJImOA#واس_عام pic.twitter.com/wXXwxnUPGK — واس العام (@SPAregions) July 4, 2022

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية وتسببها في رفع الأسعار، مشددًا على متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية لمصلحة المستهلك.