أخبار السعودية

الملك سلمان يقرر صرف معاش إضافي لهذه الفئات| وفتح التسجيل في حساب المواطن

محمد أحمد

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، 4 أوامر ملكية هامة، تضمنت صرف منح ودعم مالي للمواطنين، بجانب إعادة فتح باب التسجيل في برنتمج حساب المواطن، وميزات أخرى، وذلك انطلاقًا من حرصه واهتمامه بالمواطنين والمواطنات في سبيل حماية الأسر المستحقة ورفع المعاناة عن الفئات الاكثر احتياجًا، وحمليتهم من تداعيات الآثار المُترتبة على ارتفاعات الأسعار العالمية.

الملك سلمان يقرر صرف معاش إضافي لهذه الفئات| وفتح التسجيل في حساب المواطن

القرارات الأربعة

  1. صرف 2 ميار ريال كمعاش إضافي لمرة واحدة لمستحقي الضمان الاجتماعي للعام المالي الجاري.
  2. إعادة فتح التسجيل ببرنامج حساب المواطن أمام عير المسجلين بضوابط معلنة مسبقًا.
  3. صرف 8 مليار ريال دعم مالي إضافي للمستفيدين من برنامج حساب المواطن لنهاية العام.
  4. تخصيص مبلغ 408 ملايين ريال كدعم مالي لمستفيدي برنامج صغار مربي الماشية.

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الملك سلمان يقرر صرف معاش إضافي لهذه الفئات| وفتح التسجيل في حساب المواطن

تعليق الموارد البشرية

ومن جانيه وفي أول تعليق له على قرارات الملك سلمان، أعلن سعد آل حماد المتحدث الرسمي باسم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، أن قرار العاهل السعودي ببصرف ملياري ريال سعودي معاشًا إضافيًا لمرة واحدة لمستفيدي الضمان الاجتماعي، يشمل جميع مستفيدي الضمان الاجتماعي السابق والمطور، وسيتم إيداعه حساباتهم البنكية خلال الساعات القادمة.

يأتي هذا في الوقت الذي طالب فيه الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي، بضرورة مراعاة المواطنين الأكثر حاجة في مواجهة التطورات الدولية وتسببها في رفع الأسعار، مشددًا على متابعة الأسواق ووفرة المنتجات ومستويات الأسعار، وحماية المنافسة العادلة وتشجيعها، ومكافحة ومنع الممارسات الاحتكارية لمصلحة المستهلك.

محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصِّحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات، أعشق العمل الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية، وأهوى الفروسية وكرة القدم وحب الاطّلاع والسفر


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3 تعليقات
  1. غير معروف يقول

    الشكر الله سبحانه وثم لى مقام سيدي خادم الحرمين واسيدي ولى العهد السباقين لى عمل الخير بتجاه الشعب السعودي وفقهم الله بفضل توفيقه انه سميع مجيب

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  2. بدر فالح محيلان الجديد يقول

    الشكر الله سبحانه وثم لى مقام سيدي خادم الحرمين واسيدي ولى العهد السباقين لى عمل الخير بتجاه الشعب السعودي وفقهم الله بفضل توفيقه انه سميع مجيب

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  3. احمد فارس فياض يقول

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ارجو المساعدة انا جالس في البيت من شهرين لا اعمل

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