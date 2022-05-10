الملك سلمان وولي العهد يعزون مصر في ضحايا الهجوم الإرهابي في سيناء

ذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس)، اليوم الثلاثاء، أن الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان بعثوا برقية تعازي ومواساة إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي وقع شرق قناة السويس يوم السبت الماضي.

وقال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان “فيما نشارككم آلام هذه البلاء، نرسل إلى معاليكم وأهالي الشهداء والشعب المصري أعمق تعازينا وأخلصها”، مؤكداً موقف المملكة العربية السعودية مع مصر وشعبها.

أسفر الهجوم الذي وقع في شبه جزيرة سيناء المضطربة، عن مقتل 11 من جنود القوات المسلحة في محطة رفع المياه، وأصيب خمسة آخرون في الهجوم.

عقب هذه الحادثة المروعة، وجه الرئيس السيسي عناصر القوات المسلحة بتطهير شبه جزيرة سيناء من الإرهابيين في اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية يوم الأحد. وشدد على ضرورة الاستمرار في تنفيذ كافة الإجراءات الأمنية التي من شأنها أن تساعد في القضاء على الإرهاب بكافة أشكاله.