بأمر الملك.. توجيه هام بشأن التوأم السيامي «مودة ورحمة».. ورد فعل الأسرة

وجه منذ قليل الملك “سلمان بن عبد العزيز آل سعود” خادم الحرمين الشريفين، بضرورة نقل التوأم السيامي اليمني “مودة ورحمة” من الجمهورية اليمنية إلى مدنية الملك عبد العزيز الطبية لحرس الوطني بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك من أجل عمل اللازم.

الملك يأمر بنقل التوأم السيامي للرياض

من جانبه أوضح الدكتور “عبد الله بن عبد العزيز الربيعة” المستشار بالديوان الملكي والمشرف العام على مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالمملكة العربية السعودية، وكذلك رئيس الفريق الطبي لتوائم السيامية ابنتي حذيفة بن عبد الله نعمان، أنها لفتة إنسانية رائعة من خادم الحرمين الشريفين.

الحالة الطبية للتوأم

كما أكد “الربيعة” أن تلك اللفتة الإنسانية جاءت امتداداً للمواقف الإنسانية المتعددة تجاه جميع المحتاجين في جميع دول العالم، مشيراً أن التوأم السيامي ” مودة ورحمة” قد ولدتا ملتصقتين من أسفل الصدر والبطن، وسوف يتم العمل على التحاليل واللازم من أجل فصلهما.

اهتمام كبير من خادم الحرمين وولي العهد

وأوضح سيادته أن خادم الحرمين الشريفين يتابع البرنامج السعودي للتوأم السيامية باهتمام كبير، كما أن البرنامج يلقى اهتمام كبير من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، مؤكداً على أن تلك المبادرة الكريمة هي استمرار فعلي لما تقدمه المملكة العربية السعودية من عطاء وإنسانية من خدمات متعددة للأمة الإسلامية والعربية في جميع دول العالم.

تحرص المملكة دائماً على تقديم يد العون والمساعدة في العديد من الظروف الإنسانية، التي تمر بها بعد الأسر والبلاد العربية والإسلامية والعديد من دول العالم، وذلك من خلال أعمال الخير التي يقوم بها مركز سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية.

أول تعليق لأسرة التوأم

من جانبها ثمنت أسرة التوأم السيامي توجيهات خادم الحرمين بنقل الطفلتين إلى المملكة من أجل فحصهما، وأكد والد الطفلتين “حذيفة الفيرسي، أن التوأم ولدا في شهر مارس الماضي وتبلغان من العمر شهرين.