الملاكم الأمريكي جاريل ميلر يعلن إسلامه في السعودية

أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر اعتناقه الإسلام أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في نزال “اليوم الحاسم”، وهو حدث رياضي يتزامن مع فعاليات موسم الرياض.

الملاكم الأمريكي جاريل ميلر في المؤتمر الصحفي الذي أعلن فيه اعتناق الإسلام - مصدر الصورة: لقطة من فيديو نشره حساب قناة الإخبارية على تويتر

وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، أعرب خلاله ميلر، عن سعادته باتخاذ هذا القرار واعتبر الإسلام الدين الصحيح، خلال مؤتمر صحفي عالمي.

وأشار إلى أنه تعلم الكثير عن الإسلام خلال إقامته في أراضي المملكة العربية السعودية، وأنه يشعر بأنه وجد نهايةً لبحثه عن مكانه في العالم.

واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعلان الملاكم الأمريكي جاريل ميلر اعتناقه الدين الإسلامي، بالتفاعل الإيجابي حيث تمنوا له التوفيق في حياته الجديدة.