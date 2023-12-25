الملاكم الأمريكي جاريل ميلر يعلن إسلامه في السعودية
أعلن الملاكم الأمريكي جاريل ميلر اعتناقه الإسلام أثناء تواجده في المملكة العربية السعودية للمشاركة في نزال “اليوم الحاسم”، وهو حدث رياضي يتزامن مع فعاليات موسم الرياض.
وانتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو عبر منصة “إكس”، أعرب خلاله ميلر، عن سعادته باتخاذ هذا القرار واعتبر الإسلام الدين الصحيح، خلال مؤتمر صحفي عالمي.
وأشار إلى أنه تعلم الكثير عن الإسلام خلال إقامته في أراضي المملكة العربية السعودية، وأنه يشعر بأنه وجد نهايةً لبحثه عن مكانه في العالم.
فيديو | قبل "اليوم الحاسم"..
الأميركي "جاريل ميلر" يفاجئ الصحفيين ويعلن إسلامه..
عبر مراسل #الإخبارية سليمان الجبر #RiyadhSeason#DayofReckoning#BigTime pic.twitter.com/PC7982Y69j
— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 21, 2023
واستقبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي خبر إعلان الملاكم الأمريكي جاريل ميلر اعتناقه الدين الإسلامي، بالتفاعل الإيجابي حيث تمنوا له التوفيق في حياته الجديدة.