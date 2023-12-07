المقدم الطيار.. تفاصيل مثيرة في تحطم طائرة حربية سعودية واستشهاد طاقمها

تسيطر حالة من الحزن لدي وزارة الدفاع السعودية والشعب السعودي، بعد الحادث الذي شهده اليوم الخميس، والذي تحطم فيه طائرة مروحية عسكرية، مما نتج عنه استشهاد طاقمها بالكامل.

كشفت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن تحطم طائرة حربية، مما أدى إلى استشاد طاقمها.

وأكدت الدفاع السعودية أن إحدى طائرات القوات الجوية التابعة للملكية السعودية المقاتلة من نوع “ف-15 إس أيه” قد تحطمت بالكامل، مما أدى إلى استشهاد طاقمها بالكامل.

نسأل الله الرحمن الرحيم 🤲 كما جمعهما في الدنيا أن يجمعهما في الجنة.

استشهاد ابن الوطن 🇸🇦 المقدم الطيار #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر

ابن الوطن المقدم الطيار #ماجد_بن_جزاء_العتيبي

اثر سقوط طائرتهما أثناء مهمة تدريبية روتينية في قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بالظهران. #ليله_الجمعه pic.twitter.com/xVPY1hyPaM — ؏ـبدﷲ الشعيل (@abdullah_HSS_) December 7, 2023

وتحدث العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن أن حادث سقوط الطائرة الحربية قد وقع في تمام الثانية عشر وخمسون دقيقة ظهرًا من اليوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر لهذا العام.

وأوضح وزير الدفاع السعودي أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية روتينية، والتي شهدتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بمنطقة الظهران.

وكشف العميد الركن المالكي، أن هناك لجنة تحقيق مستمرة في المهمة التي وكلت لها، وذلك من أجل معرفة أسباب الحادث، والذي أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة بالكامل.

اللهم اني اعوذ بك من فواجع الدنيا: سقوط طائرة مقاتلة سعودية واستشهاد طاقمها الجوي: المقدم الطيار : #طلال_بن_عبدالعزيز_بن_بندر

المقدم الطيار : #ماجد_بن_جزاء_العتيبي رحمهما الله واسكنهما فسيح جناته. pic.twitter.com/FdTLqFbJ3F — د. حزام بن سعود السبيعي (@DrHuzam) December 7, 2023

وتمنى المالكي أن يتغمد المولى عز وجل في رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تظهر التحقيقات الخاصة باللجنة التي وكلت لها وزارة الدفاع بالبحث عن معرفة أسباب تحطم الطائرة العسكرية السعودية، والتي يبحث كل سعودي عن معرفتها خلال الفترة القليلة المقبلة.