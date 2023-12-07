أخبار السعودية

المقدم الطيار.. تفاصيل مثيرة في تحطم طائرة حربية سعودية واستشهاد طاقمها

أحمد علي

تسيطر حالة من الحزن لدي وزارة الدفاع السعودية والشعب السعودي، بعد الحادث الذي شهده اليوم الخميس، والذي تحطم فيه طائرة مروحية عسكرية، مما نتج عنه استشهاد طاقمها بالكامل.

كشفت وزارة الدفاع بالمملكة العربية السعودية اليوم الخميس، عن تحطم طائرة حربية، مما أدى إلى استشاد طاقمها.

وأكدت الدفاع السعودية أن إحدى طائرات القوات الجوية التابعة للملكية السعودية المقاتلة من نوع “ف-15 إس أيه” قد تحطمت بالكامل، مما أدى إلى استشهاد طاقمها بالكامل.

وتحدث العميد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم وزارة الدفاع السعودية، عن أن حادث سقوط الطائرة الحربية قد وقع في تمام الثانية عشر وخمسون دقيقة ظهرًا من اليوم الخميس الموافق السابع من ديسمبر لهذا العام.

وأوضح وزير الدفاع السعودي أن الطائرة كانت تقوم بمهمة تدريبية روتينية، والتي شهدتها قاعدة الملك عبدالعزيز الجوية بمنطقة الظهران.

وكشف العميد الركن المالكي، أن هناك لجنة تحقيق مستمرة في المهمة التي وكلت لها، وذلك من أجل معرفة أسباب الحادث، والذي أسفر عن استشهاد طاقم الطائرة بالكامل.

وتمنى المالكي أن يتغمد المولى عز وجل في رحمته، وأن يتقبلهم من الشهداء الأبرار وأن يلهم أهلهما وذويهما الصبر والسلوان.

ومن المقرر أن تظهر التحقيقات الخاصة باللجنة التي وكلت لها وزارة الدفاع بالبحث عن معرفة أسباب تحطم الطائرة العسكرية السعودية، والتي يبحث كل سعودي عن معرفتها خلال الفترة القليلة المقبلة.


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عن الكاتب:
أحمد علي

الصحفي أحمد المنياوي، أُجيد الكتابة الصحفية باحترافية شديدة، بالإضافة إلى عملي في العديد من المواقع الإخبارية الكبيرة.
بالإضافة إلى قدرتي على متابعة الأحداث الإخبارية لحظة بلحظة بدقة شديدة.

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