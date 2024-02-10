المعرض الأول للبن في منطقة عسير يشهد إقبالاً كبيراً ومشاركة لافتة لمزارعي القهوة

خلال الساعات القليلة الماضية شهدت محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير انطلاق مهرجان البن الأول في المنطقة، وذلك بمشاركة كبيرة من مزارعي القهوة ومحبيها، وكذلك الفعاليات المتنوعة التي تقام على هامش المهرجان والتي شهدت إقبالاً كبير من الجمهور، جاء ذلك خلال التقرير الذي أذاعته قناة العربية السعودية عبر حسابها الرسمي على منصة التواصل الاجتماعي إكس.

مهرجان البن السعودي في عسير- المصدر: وكالة واس السعودية

هذا وقد انطلق مهرجان البن الأول في محافظة رجال ألمع بمنطقة عسير يوم الخميس الماضي 8 فبراير، بحديقة العوص أسفل عقبة الصماء، والذي سوف يستمر حتى يوم غد الأحد 11 فبراير، ويتم خلال المهرجان إقامة العديد الفعاليات والمسابقات والحفلات الغنائية والشعرية والفلكلورية، والتي شهدت حضوراً كبيراً في النسخة الأولى من المهرجان في منطقة عسير على مدار اليومين الماضيين، ويهدف المهرجان إلى تحقيق رؤية المملكة 2030 في دعم الإنتاج المحلي وتنشيط الحركة الاقتصادية، والتعريف بما تمتاز به هذه المحافظة من ثروات زراعية وطبيعية في مجال زراعة القهوة.

حضور شعبي ومشاركة لافتة لمزارعي القهوة في المعرض الأول للبنُ بمحافظة #رجال_ألمع بمنطقة #عسير

عبر :@Zhafer_albakri pic.twitter.com/ytExje4o0z — العربية السعودية (@AlArabiya_KSA) February 10, 2024

هذا ومن الجدير بالذكر أن البن يعد هو المشروب الأول في السعودية بصفة خاصة ودول الخليج العربي بصفة عامة، وتبدأ زراعته في بعض مناطق المملكة بعد انتهاء موسم الصيف ولمدة 8 شهور حتى تمام نضج الثمرة، ثم القيام بعملية جني الثمار وتجفيفها، والتي تستمر لمدة شهرين، ثم القيام بعملية التقشير وفصل الثمرة عن القشرة وقد تستمر هذه العمليات حتى الاستعداد للبيع لمدة عشرة أشهر.