المعايير المحددة لتطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء

شارك برنامج رسوم الأراضي البيضاء، تغريدة من خلال الحساب الرسمي للبرنامج على موقع التغريدات “تويتر”، كشف فيها عن المعايير التي تم وضعها لتطبيق المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء، وعددها على وجه التحديد سبعة معايير، وذلك طبقاً لنتائج كلا من الدراسات السكانية والاقتصادية التي قام بها البرنامج بالتعاون مع جميع الجهات والتي لها علاقة مباشرة أو غير مباشرة.

كيف يتم اكتشاف الأراضي البيضاء الغير مسجلة؟

وقد أوضح البيان الرسمي الذي أصدره برنامج رسوم الأراضي البيضاء، في يوم الأربعاء الموافق 14 يونيو 2023م، عن المعايير المحددة على مستوى النطاقات التي تقرر فرض الرسوم عليها في المدن، وهي كالتالي:

الطلب الكلي على المساكن .

متوسط الأسعار للعقارات .

متوسط دخل الأسر .

نسبة تملك المنازل .

المشاريع التنموية .

خطة توزيع الكثافات السكانية .

توفر مخزون أراضٍ مطورة وغير مستغلة على مستوى الأحياء.

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كما أشار البيان الذي أصدره البرنامج إلى أن الأمر الذي يساعد على اكتشاف الأراضي البيضاء غير المسجلة، هو:

وجود قواعد بيانات تستند إلى حلول رقمية

التعاون المستمر مع الجهات المعنية.

استخدام التقنيات الحديثة .

كل هذه الأمور قد ساعدت على الحد من التهرب من تسجيل الأراضي البيضاء، وبالتالي فقد ساعدت بصورة كبيرة في تطبيق الرسوم، وبالتالي إصدار الفواتير على المكلَّفين.

كيف يمكن الاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء؟

يمكن للمستفيد، سواء كان المكلف أو المقبل على شراء الأراضي، أن يقوم بالاستعلام عن وجود رسم قائم على أي أرض بيضاء، عن طريق رقم الصك عبر الموقع الإلكتروني لرسوم الأراضي البيضاء.

يجدر الإشارة إلى أن:

المرحلة الأولى من رسوم الأراضي البيضاء: تشمل الأراضي غير المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر.

المرحلة الثانية من رسوم الأراضي البيضاء: تشمل الأراضي المطورة بمساحة 10 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مخطط معتمد واحد.

المرحلة الثالثة من رسوم الأراضي البيضاء: الأراضي المطورة التي تبلغ مساحتها 5 آلاف متر مربع فأكثر، ومجموع الأراضي المطورة لمالك واحد التي تبلغ مساحاتها 10 آلاف متر مربع فأكثر في مدينة واحدة.

كيف يتم الإعتراض على رسوم الأراضي البيضاء؟

أعطى البرنامج للمالك الحق في أن يتقدم بالاعتراض على الرسوم، عن طريق تقديم اعتراض كتابي إلى اللجنة، والتي تتكون بقرار من وزير الإسكان، وذلك في خلال 60 يوم من تاريخ إبلاغ المالك بالقرار.

ما هي عقوبة التأخير عن سداد رسوم الأراضي البيضاء؟

يعاقب المالك عن التأخير في سداد الرسوم، بغرامة مالية بشرط أن لا تزيد عن مقدار الرسم المستحق على الأرض، مع إلزامه بسداد الرسوم المستحقة أيضا.