المطارات الدولي يُكرم مطار الملك عبد العزيز الدولي

كرمت إدارة مجلس المطارات الدولي (ACI) مطار الملك عبدالعزيز الدولي بصفته أكثر المطارات تطورًا في الربط الجوي على مستوى الشرق الأوسط مقارنةً بالعام 2019، بالإضافة لحصوله على المركز الثالث كأفضل مطار في مجال الربط الجوي على مستوى المطارات في الشرق الأوسط للعام الماضي 2023.

تقييم المطارات الدولية

حدث هذا خلال المؤتمر والمعرض السنوي للجمعية العامة، المقام في الرياض في إطار النتائج التي أعلن عنها المجلس في بيان صحافي حول تقييم المطارات الدولية لعام 2023م.

جهود شركة مطارات جدة

ويمكن القول أن هذه النتائج جاءت إستمرارًا للجهود المستمرة لشركة مطارات جدة – التي تتولى إدارة وتشغيل مطار الملك عبدالعزيز الدولي – حيث عملت مطارات جدة خلال الأعوام السابقة على تسخير أحدث التكنولوجيا وتطوير البنية التحتية لمطار المؤسس ورفع مستوى جودة الخدمات وتوسيع شبكة الوجهات الجوية المحلية والعالمية إلى أكثر من 125 وجهة دولية.

أهداف الإستراتيجية الوطنية

وتتواصل الشركة في سعيها لإنجاز الأهداف الإستراتيجية الوطنية للطيران المدني والتي تندرج تحت رؤية المملكة 2030، في دعم وتعزيز مكانة مطار الملك عبدالعزيز الدولي كمطار محوري عالمي، وتوفير تجربة سفر فريدة لجميع المسافرين عبر مطار الملك عبدالعزيز الدولي من زائرين وسائحين وقاصدي البيت الحرام من ضيوف الرحمن من جميع أنحاء العالم، حيث سجل خلال العام الماضي نموًا قياسيًا في التشغيل تجاوز 36%، ويستهدف المطار زيادة أعداد الوجهات إلى 135 وجهة بنهاية 2024 محققًا نمو 6% مقارنةً بعام 2023.

تعليق الرئيس التنفيذي للشركة

وفي هذا الإطار أكد الرئيس التنفيذي لشركة مطارات جدة المهندس مازن بن محمد جوهر سعادته بالوصول إلى هذه الأرقام معلناً عن رغبة الشركة في الرفع من مستوى الخدمات المقدمة للوصول إلى تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية التي تهدف إلى زيادة الكفاءة التشغيلية، ورفع الطاقة الاستيعابية لمطار الملك عبدالعزيز الدولي بالوصول إلى 114 مليون مسافر بحلول عام 2030.