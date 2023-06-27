المسجد النبوي على أتم الاستعداد لاستقبال المصلين في صلاة عيد الأضحى

كثَّفت الإدارة العامة لشؤون المسجد النبوي جهودها لاستقبال المُصلِّين الذين يؤدُّون صلاة العيد، وكذلك السياح الذين يأتون لزيارة المسجد النبوي والصلاة فيه خلال عيد الفطر، وتشمل الخدمات التي أعدَّها المسجد النبوي: فرش السجاد، وسقي ينابيع زمزم، وتنفيذ برنامج تعقيم وتطهير مُستمر على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، وتنظيم الحشود، وتقديم الخدمات للمعاقين وكبار السن، وكل ما يُخدم السائحين ويوفِّر لهم المسجد الراحة والاستجمام.

وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي

أوضحت الوكالة أنها ستستمر في تنظيم أوقات الصلاة في روضة الشرف عن طريق تطبيق “نُسك“،وسيتم تطبيق ما يلي:

سيتمكن الرجال والنساء الحاصلين على تصاريح من دخول الروضة من باب (37).

عدم سماح دخول الذكور إلى روضة الأطفال خلال الفترة الأولى، وهي من الساعة12:30 صباحاً حتى الصيام.

أما فترة المساء فستكون الفترة الأولى من الساعة 5:30 صباحاً حتى 11 صباحاً، والفترة الثانية من الساعة 9:30 مساءً حتى منتصف الليل.

توفير الاحتياجات اللازمة للمصلين