تعتبر منصة أبشر الإلكترونية من أهم المنصات الإلكترونية التي أطلقتها الحكومة في المملكة العربية السعودية لمساعدة المواطنين في توفر العديد من الخدمات الإلكترونية دون الحاجة إلى خروج المواطن من المنزل أو الاتجاه إلى المصالح الحكومية وخاصة في ظل انتشار فيروس كورونا ومنع التجمعات والاختلاط ومن الخدمات المهمة التي تتوفر في على منصة أبشر خدمة استخراج شهادة ميلاد الطفل إلكتروني هذا لتسهيل على أولياء الأمور استخراج شهادات ميلاد المواليد الجديدة دون الحاجة إلى الذهاب إلى الإدارات الحكومية بالتعاون مع وزارة الداخلية السعودية ويمكن استخراجها من خلال إحضار ولي الأمر المستندات والأوراق المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد الطفل وتجميعها وإرسالها عبر البريد ثم يقوم ولي الأمر باستكمال خطوات الاستخراج عبر منصة أبشر ولا بد أن يكون مسجل في منصة أبشر ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم المستندات المطلوبة وخطوات استخراج شهادة ميلاد إلكترونية للطفل عبر منصة أبشر.

طريقة استخراج شهادة ميلاد إلكترونية للطفل عبر منصة أبشر

في البداية يقوم ولي الأمر بالدخول إلى الموقع الرسمي لمنصة أبشر الإلكترونية والتي يمكن الوصول إليها عبر الرابط التالي: https://www.absher.sa/portal/landing.html

الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها إلى الخدمات الإلكترونية.

تسجيل الدخول عن طريق كتابة اسم المستخدم وكلمة المرور والبريد الإلكتروني.

يشترط أن يكون ولي الأمر مسجل في أبشر.

استكمال خطوات الدخول ثم النقر على تسجيل الدخول.

اختيار تسجيل المواليد وكتابة البيانات في نموذج طلب الاستخراج.

إدخال كافة الأوراق والمستندات المطلوبة والضغط على تسجيل الطفل.

الأوراق والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة ميلاد إلكترونية للطفل