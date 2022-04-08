المستندات اللازمة لإضافة مولود جديد في الضمان الاجتماعي

يبحث العديد من المواطنين في المملكة عن المستندات التي يجب أن يوفروها من أجل تسجيل مولود جديد في الضمان الاجتماعي، وهذا من أجل أن ينال الطفل مستحقه فور ولادته، لذلك يسعى الوالدان لضمّ المولود إلى البرنامج لكي يشمله الدعم لأنه مستحق له، ويكون ذلك من خلال إضافة تابع جديد، ومن حق كل طفل مولود لعائلة مستفيدة من الضمان أن يصرف له القيمة التي يستحقها، وهذا من أجل الاستفادة من الرعاية الصحية وغيرها من الخدمات التي يقدمها برنامج الضمان، وسنتعرف من خلال مقالنا على أهم الأوراق الثبتوية اللازمة لهذا الأمر.

تسجيل مولود جديد في الضمان الاجتماعي

يستعلم مواطنو السعودية عن المستندات الضرورية اللازمة لـ تسجيل مولود جديد في الضمان الاجتماعي، وتحرص العائلات التي ترزق بمولود جديد على توفير كل المتطلبات الضرورية له من أجل أن يحصل على الدعم اللازم، ومن أجل ضمّه إلى برنامج الضمان الاجتماعي يجب أن يوفر الوالد المستندات التالية:

توفير صورة عن بطاقة CNSS.

أيضا يجب أن يحضر الوالد بطاقة الهوية الخاصة به وبالأم.

إحضار نسخة زواج لكل من الأب والأم.

نسخة عن عقد ولادة الطفل الجديد.

كذلك يجب أن يحضر نسخة عن وثيقة RIB، ويمكن الحصول عليها من خلال تقديم طلب استخراج مستند من البنك بالمملكة.

يجب أن يوفر أيضا شهادة حياة للمولود الذي يرغب في تسجيله ببرنامج الضمان.

وآخر شرط نذكره لكم هو ضرورة ملء كل المعلومات والبيانات المطلوبة في الأماكن المخصصة لها في نموذج طلب تسجيل CNSS.

والفيديو التالي يوضح طريقة إضافة تابع لبرنامج الضمان الاجتماعي:

المستندات المطلوبة في حال تغيير شهادة ميلاد المولود

من المتعارف عليه أن برنامج الضمان المطور يسعى إلى تجسين أوضاع الناس المجتاجين من ذوي الدخل الضعيف في المملكة العربية السعودية، حيث يتم منحهم الدعم المالي اللازم لهم لتوفير الاحتياجات الضرورية، كما يقدم لهم العديد من الخدمات الأخرى إلى جانب إمكانية إضافة مولود جديد ليشمله الدعم، ويمكن تغيير تاريخ شهادة الميلاد من خلال ما يلي: