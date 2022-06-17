المستفيدون عن صاحب معاش التقاعد بالنظام الجديد| وموقف منحة الـ 18 شهر

تواصل المؤسسة العامة للتقاعد المُدمجةفي المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، العمل بضوابط صرف معاشات التقاعد والمستفيدين وفق النظام المعمول به والتعديلات التي طرأت على بعض مواده خلال الفترة الماضية، نتناول معكم خلال السطور التالية، المستفيدين عن صاحب معاش التقاعد، والموقف النهائي من منحة الزواج التي تكون 18 شهرًا من قيمة استحقاق المعاش للبنت أو الفتاة.

المستفيدون عن صاحب المعاش

الزوج : ويشترط لاستحقاق الزوج للمعاش التقاعدي أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش الزوجة عند وفاته.

: ويشترط لاستحقاق الزوج للمعاش التقاعدي أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش الزوجة عند وفاته. الزوجة : يشترط لاستحقاق الزوجة أن تكون غير متزوجة.

: يشترط لاستحقاق الزوجة أن تكون غير متزوجة. الأم : يشترط لاستحقاق الأم للمعاش التقاعدي أن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته.

: يشترط لاستحقاق الأم للمعاش التقاعدي أن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته. الأب : يشترط لاستحقاق الأب للمعاش التقاعدي أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته.

: يشترط لاستحقاق الأب للمعاش التقاعدي أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته. البنت : مالم تتزوج ويتم إيقاف المعاش اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج ويتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت.

: مالم تتزوج ويتم إيقاف المعاش اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج ويتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت. الابن: أن يكون عمره تحت سن 21 سنة، واستثناء بلوغ سن 21 إذا كان المستحق طالبًا في إحدى المدارس الثانوية أو العالية.

وآخرون يستفيدون

ابن الإبن : أن يكون للشخص الذي توفي في حياة صاحب المعاش وأن يكون عمره تحت سن 21 سنة واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش بالنسبة لابن الابن بعد بلوغه سن 21 سنة بذات شروط الابن.

: أن يكون للشخص الذي توفي في حياة صاحب المعاش وأن يكون عمره تحت سن 21 سنة واستثناء من ذلك يستمر صرف المعاش بالنسبة لابن الابن بعد بلوغه سن 21 سنة بذات شروط الابن. بنت الابن : أن تكون بنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، وأن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته، وأن تكون غير معينة على وظيفة ثابتة في الحكومة ، ويتم إيقاف معاش بنت الابن إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، كما يتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت.

: أن تكون بنت الابن الذي توفي في حياة صاحب المعاش، وأن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته، وأن تكون غير معينة على وظيفة ثابتة في الحكومة ، ويتم إيقاف معاش بنت الابن إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، كما يتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت. الأخ : أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته وأن يكون عمره تحت سن 21 سنة.

: أن يكون معتمدًا في إعالته على صاحب المعاش عند وفاته وأن يكون عمره تحت سن 21 سنة. الأخت : أن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته، ويتم إيقاف معاشها إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، كما يتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت.

: أن تكون معتمدة في إعالتها على صاحب المعاش عند وفاته، ويتم إيقاف معاشها إذا تزوجت اعتبارًا من تاريخ عقد الزواج، كما يتم إعادة الاستحقاق إذا طلقت أو ترملت. الجد والجدة: أن يكونا معتمدين في إعالتهما على صاحب المعاش عند وفاته.

التوزيعة المحددة بالنسب المئوية

يوزع المعاش التقاعدي بين المستفيدين بالتساوي إذا كان عددهم ثلاثة فأكثر. إذا كان عدد المستفيدين اثنين يخصص لهما ما نسبته 75% من المعاش. إذا كان المستفيد واحدًا يخصص له ما نسبته 50% من المعاش.

وموقف منحة الـ 18 شهرًا

أما بالنسبة لمنحة الزواج التي تبلغ قيمتها 18 شهرًا، فأشارت المؤسسة إلى أنها لن تُصرف لأنظمة التقاعد، مع العلم أنها كانت تُصرف لمستفيدي التأمينات الاجتماعية بقيمة 18 شهر من قيمة الفتاة باستحقاقها في معاش التقاعد.

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