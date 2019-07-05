رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ برقم السجل

سوف نتابع معكم المساعدة المقطوعة لشهر ذي القعدة 1440هـ ، حيث لم تصدر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية قيمة المساعدات المقطوعة، وأن آخر هذه المساعدات كانت في شهر جمادى الأولى 1440هـ، وسوف يقوم الضمان الاجتماعي السعودي، بوضع هذه المساعدات في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين فور صدورها، وسوف يتم الاختيار حسب أسبقية التقديم لهذه المساعدات، وسوف تكون جزء من مجموع الحالات الموجودة على قوائم الانتظار، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بشرح طريقة الحصول على هذه المساعدات وشروط استحقاقها، ورابط التقديم والاستعلام عن المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، بتخصيص رابط للتسجيل والاستعلام عن المساعدات المقطوعة، وكان الهدف من ذلك هو التخفيف من معاناة المواطنين في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في ربوع المملكة السعودية، وتوفير جهد ووقت المواطنين في الذهاب لهذه المكاتب، وتقوم وزارة العمل والضمان الاجتماعي بعمل دراسات حالة لكل المواطنين المتقدمين للحصول على المقطوعة، وتسجيل هذه الحالات على الحاسب الآلي للرجوع إليها عند اختيار الحالات المستحقة لهذه المساعدات، ويتم الاختيار بكل شفافية وموضوعية، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً للمساعدات المقطوعة، ويستطيع كل مواطن سعودي التقدم للحصول على المقطوعة من خلال رابط مقطوعة الضمان الاجتماعي.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة