يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو حيث أنها تعتبر واحدة من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة والأشد احتياجا بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو 2022 وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين.

موعد صرف المساعدة المقطوعة

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف المساعدة المقطوعة لا يتم تحديده إلا بقرارات المملكة حيث أنها لا يتم صرفها شهريا مثل برامج الدعم الأخرى والضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإنما يمكن أن يتم صرفها بشكل سنوي أو موعد وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي وذلك حسب مدى احتياج كل أسرة.