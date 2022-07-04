موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو 2022 وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين
يبحث العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو حيث أنها تعتبر واحدة من أهم أشكال الدعم التي تقدمها الحكومة في المملكة العربية السعودية للأسر الفقيرة والأشد احتياجا بهدف تحسين مستوى المعيشة وتوفير الاحتياجات الضرورية لهم، ومن الجدير بالذكر أنه يتم الإعلان عن موعد صرف المساعدة المقطوعة من جانب وزارة الموارد البشرية السعودية، ومن خلال هذا المقال سوف نوضح لكم موعد صرف المساعدة المقطوعة لشهر يوليو 2022 وخطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين.
موعد صرف المساعدة المقطوعة
أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية أن موعد صرف المساعدة المقطوعة لا يتم تحديده إلا بقرارات المملكة حيث أنها لا يتم صرفها شهريا مثل برامج الدعم الأخرى والضمان الاجتماعي وحساب المواطن وإنما يمكن أن يتم صرفها بشكل سنوي أو موعد وتتراوح قيمة المساعدة المقطوعة بين 10 إلي 30 ألف ريال سعودي وذلك حسب مدى احتياج كل أسرة.
شروط الحصول على المساعدة المقطوعة
هناك عدد من الشروط التي يجب توافرها ليتمكن المتقدم من الحصول على المساعدة المقطوعة وهي:
- يشترط أن يكون المتقدم مواطن سعودي الجنسية بالإضافة إلى ضرورة الإقامة الكاملة داخل حدود المملكة العربية السعودية.
- يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 35 عاماً.
- يشترط أن لا يزيد الدخل الشهري للفرد الأعزب عن 3000 ريال سعودي.
- في حالة أن المتقدم متزوج يجب أن لا يزيد الدخل الشهري عن 4000 ريال سعودي.
- يجب أن لا يكون لدي المتقدم أي سجل تجاري من قبل أو أي مصدر دخل.
الفئات المستحقة للمساعدة المقطوعة
الفئات المستحقة الحصول على المساعدة المقطوعة:
- يتم صرف المساعدة المقطوعة للأسر الفقيرة والأشد احتياجا.
- الأرامل والمطلقات والأيتام.
- من يصابوا بفيروس كورونا ويتم عزلهم مؤقتا.
- أسر السجناء لمساعدتهم على المعيشة.
خطوات الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة
يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من المساعدة المقطوعة لهذا الشهر من خلال الخطوات التالية:
- يجب أن يقوم المستعلم بالدخول المباشر إلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الموارد البشرية ويمكن الدخول من خلال الرابط التالي: https://hrsd.gov.sa/
- الدخول إلى الصفحة الرئيسية ومنها اختيار برامج الوزارة.
- اختيار الاستعلام عن المساعدة المقطوعة.
- كتابة رقم السجل المدني أو رقم الهوية كلاهما واحد.
- إدخال رمز التحقق بشكل صحيح في الخانة المخصصة له.
- التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها ثم الضغط على عرض وسوف يظهر كافة التفاصيل الخاصة بالمساعدة المقطوعة.