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المساعدة المقطوعة مُحرم 1441 هـ| موعد صرف وقيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي وقيمتها برقم السجل

بواسطة Mohamed Sayed 0
المساعدة المقطوعة مُحرم 1441 هـ| موعد صرف وقيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي وقيمتها برقم السجل المساعدة المقطوعة مُحرم 1441 هـ| موعد صرف وقيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي وقيمتها برقم السجل

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تصدرها وزارة الضمان الاجتماعي السعودية، وذلك بعد أيام قليلة من صرف حساب المواطن للدفعة رقم 22 عن شهر سبتمبر والتي تم استصدارها يوم العاشر من الشهر الجاري، في حين بدأ الاستعداد لصرف مقطوعة الضمان عن شهر مُحرم 1441 هـ والتي سيتم صرفها رسميًا خلال الثلث الثاني من الشهر الميلادي أي خلال هذه الأيام.



المساعدة المقطوعة 1441 هـ

وتمثل المساعدة المقطوعة  امتدادًا للمساعدات وحزم الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها، خاصةً من محدودي الدخل ومن الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة مثل رفع أسعار المحروقات وغيرها، ويتزامن صرف المساعدة المقطوعة هذه الأيام مع موعد بدء العام الدراسي الجديد وسراء المستلزمات الدراسية من قبل أولياء الأمور.

 



موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa
موعد صرف المساعدة المقطوعة عن شهر محرم 1441 هـ برقم السجل المدني عبر sd.mlsd.gov.sa

  رابط الاستعلام المباشر  عن المساعدة المقطوعة

وللاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التسجيل فيها، يكون من خلال الخطوات التالية:

 



قيمة المساعدة المقطوعة والمستفيدين

1- المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة هم:

  • أسر السجناء.
  • الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.
  • الأسر محدودة الدخل فقط.
  • حالات العجز المؤقت أو الدائم.
  • المطلقات والأرامل والأيتام.

2- قيمة الاستحقاق لها، كما هو مبين بالجدول التالي:

عدد أفراد الأسرةالاستحقاق السنويحد المانع الشهري
1104003000
2118003405
3146003810
4146004215
5160004620
6174005025
7188005835
8202005025
9216006240
10230006645
11244007050
12258007455
13272007850
14286008265
15300008670


Mohamed Sayed

    صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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