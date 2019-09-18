المساعدة المقطوعة مُحرم 1441 هـ| موعد صرف وقيمة مقطوعة الضمان الاجتماعي وقيمتها برقم السجل

ازدادت عمليات البحث خلال الساعات القليلة الماضية عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التي تصدرها وزارة الضمان الاجتماعي السعودية، وذلك بعد أيام قليلة من صرف حساب المواطن للدفعة رقم 22 عن شهر سبتمبر والتي تم استصدارها يوم العاشر من الشهر الجاري، في حين بدأ الاستعداد لصرف مقطوعة الضمان عن شهر مُحرم 1441 هـ والتي سيتم صرفها رسميًا خلال الثلث الثاني من الشهر الميلادي أي خلال هذه الأيام.







المساعدة المقطوعة 1441 هـ

وتمثل المساعدة المقطوعة امتدادًا للمساعدات وحزم الدعم الذي تقدمه المملكة العربية السعودية لمواطنيها، خاصةً من محدودي الدخل ومن الفئات الأكثر احتياجًا، وذلك لمواجهة غلاء الأسعار والقرارات الاقتصادية الصعبة مثل رفع أسعار المحروقات وغيرها، ويتزامن صرف المساعدة المقطوعة هذه الأيام مع موعد بدء العام الدراسي الجديد وسراء المستلزمات الدراسية من قبل أولياء الأمور.







رابط الاستعلام المباشر عن المساعدة المقطوعة

وللاستعلام عن موعد صرف المساعدة المقطوعة التسجيل فيها، يكون من خلال الخطوات التالية:

الدخول عبر رابط: https://sd.mlsd.gov.sa/ar/query/insurance/maqtuaa_inquery .

. إدخال رقم السجل المدني للمتقدم ورمز التحقق.

استيفاء كافة البيانات المطلوبة.







قيمة المساعدة المقطوعة والمستفيدين

1- المستفيدين من صرف المساعدة المقطوعة هم:

أسر السجناء.

الأسر المتغيب عنها عائلها أو هاجر عنها.

الأسر محدودة الدخل فقط.

حالات العجز المؤقت أو الدائم.

المطلقات والأرامل والأيتام.

2- قيمة الاستحقاق لها، كما هو مبين بالجدول التالي:

عدد أفراد الأسرة الاستحقاق السنوي حد المانع الشهري 1 10400 3000 2 11800 3405 3 14600 3810 4 14600 4215 5 16000 4620 6 17400 5025 7 18800 5835 8 20200 5025 9 21600 6240 10 23000 6645 11 24400 7050 12 25800 7455 13 27200 7850 14 28600 8265 15 30000 8670