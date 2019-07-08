رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ذي القعدة 1440هـ برقم السجل المدني

صرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية أن الهدف من المساعدة المقطوعة شهر ذي القعدة ، هو مساعدة المواطن السعودي محدود الدخل، وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، ورفع المستوى المعيشي لأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، ومساعدة الأرامل والمطلقات على تحسين أوضاعهم الاقتصادية، ويتم الحصول على المساعدات المقطوعة من خلال التقديم لها في مكاتب الضمان الاجتماعي، الذي يقوم بدورة في عمل دراسة لهذه الحالات لتحديد المواطنين اللذين يحتاجون إلى هذه المساعدات وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية بتحديد شروط الحصول على مقطوعة الضمان، من خلال موقعنا نجوم مصرية.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة شهر ذي القعدة 1440هـ

لم تقوم وزارة العمل والسعودية بإيداع المساعدة المقطوعة شهر ذي القعدة 1440هـ، وكانت آخر مساعدة مقطوعة في شهر جمادى الأولى، التي صرح فيها الدكتور محمد الشافي بأن إجمالي هذه المساعدات بلغت 599.988.580 ريال سعودي، وقال أن إجمالي الحالات المستفيدة من هذه المساعدات بلغ 46.771 مواطن سعودي، وأن هذه المبالغ تم إيداعها في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستحقين للمساعدة المقطوعة عن شهر جمادى الأولى 1440هـ، ويستطيع كل مواطن الدخول على رابط المساعدة المقطوعة للاستعلام عن المواطنين المستفيدين منها.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة شهر ذي القعدة 1440هـ

لا يقل سن المواطن السعودي أو المواطنة السعودية المتقدم للمساعدات المقطوعة عن 30 عاماً. لا يزيد راتب المتقدم أو المتقدمة للحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي عن الحد المانع للصرف. أن يكون المتقدمين للمساعدات المقطوعة من أصحاب معاش الضمان الاجتماعي أو محدودي الدخل. يتم تحديد المقابل المادي للمساعده المقطوعه من خلال راتب المتقدم وعدد أفراد أسرته. الحد الأقصى لمقطوعة الضمان الاجتماعي 30 ألف ريال سعودي. يمكن الحصول على المقطوعة مرة أخرى بعد مرور عام من الحصول عليها.

المبالغ المالية المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ

أعلن الضمان الاجتماعي بأنه قام بإيداع المعاشات الضمانية والبرامج المساندة، في الحسابات البنكية لمستفيدي هذه البرامج، وصرحت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن إجمالي هذه المبالغ بلغ 2.032.459.811 ريال سعودي، وبلغت قيمة المعاشات الضمانية 1.397.560.189 ريال سعودي، وبلغ إجمالي إعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال، وبلغ المبلغ المخصص لدعم فواتير الكهرباء 102.108.982 ريال، وبلغت إعانات غلاء المعيشة 340.245.000 ريال.