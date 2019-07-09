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رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ذي القعدة

كتب محمد يوسف الشريففي آخر تحديث
رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ عن شهر ذي القعدة
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وزارة العمل والتنمية الاجتماعية السعودية، لم تعلن عن أسماء المواطنين السعوديين المستفيدين من المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ منذ آخر مقطوعة صدرت في شهر جمادى الأولى، والمساعدة المقطوعة من أهم البرامج التي يقدمها الضمان الاجتماعي، والهدف الرئيسي من إنشاء البرنامج هو تحسين الأوضاع المعيشية للمواطن السعودي محدود الدخل، وكذلك أصحاب معاش الضمان، والأرامل والمطلقات، وسوف نقوم من خلال موقع نجوم مصرية، بعرض شروط الحصول على المساعدة المقطوعة، ورابط الاستعلام عن أسماء المستحقين للمساعدة المقطوعة 1440هـ.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

  1. لا يقل سن المتقدم للحصول على المساعدة المقطوعة عن 35 عاماً.
  2. الحد الأقصى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال سعودي.
  3. تصرف المساعدات المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل والأشد فقراً، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، والأرامل والمطلقات.
  4. تحدد قيمة المساعدة المقطوعة حسب عدد أفراد الأسرة والراتب الشهري للأسرة.
  5. أن يكون الدخل الشهري أقل من الحد المانع للصرف.
  6. يمكن الاستعلام عن أسماء المستفيدين من خلال رابط المساعدة المقطوعة.

رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية 1440هـ

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام والتسجيل في المساعدة المقطوعة، وكان الغرض من ذلك هو توفير مجهود ووقت المتقدمين للحصول على المساعدات المقطوعة، في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي للتسجيل والاستعلام، وساعد هذا النظام على سرعة تقديم الخدمة، واصبح لكل مواطن تقرير شامل على الحاسب يمكن الرجوع إليه في أي وقت، وللاستعلام والتسجيل الدخول على رابط المساعدة المقطوعة.

معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة

أعلن المهندس إبراهيم بن يوسف المبارك وكيل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية للضمان الاجتماعي السعودي، عن إيداع قيمة معاش الضمان الاجتماعي والبرامج المساندة لشهر ذي القعدة 1440هـ، في الحسابات البنكية للمواطنين السعوديين المستفيدين من هذه البرامج، وقال أن قيمة هذه المبالغ المالية قد بلغت 2.032.459.811 ريال، حيث بلغت معاشات الضمان الاجتماعي 1.397.560.189 ريال، وبلغ إجمالي الإعانات التي تم تخصيصها لبدل غلاء المعيشة 340.245.000 ريال، وبلغت القيمة المالية لتسديد جزء من فاتورة الكهرباء 102.108.982 ريال، وبلغت القيمة المالية لإعانات من أجل الغذاء 192.545.640 ريال.

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عن الكاتب

محمد يوسف الشريف

محمد يوسف أبو دوح الشريف من محافظة قنا قرية الأشراف القبلية كاتب ومحرر أخبار في بعض المواقع الاخبارية وعملي الأساسي في مجال السياحة أهم هواياتي التصفح عبر الانترنت وممارسة كرة القدم ومشاهدتها والسباحة.

التعليقات

  2. انا متقاعد راتبي 1985ريال عدداسرتي ثلاثه اطفال وانا ابوهم تقدمت بطلب ظمان ورفظو لازم العمر يكون 60سنه وانا عمري 45سنه وليس لدي دخل اخرغير راتبي علمآ بان فيه قسط بنك 265 وسياره قسطها 1697 ريال فشوفو كم يكون الباقي من الراتب فانا اناشد الله رب العالمين ثم ملكنا وولي عهده حفظهم الله ان ينظرون في وظعي وفي حالي هذهي رسالتي وربي يعلم بلغيب وفق الله ولات امورنا وحفظهم بحفظه

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  3. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته انا راتبي ٣٥٥٢ريال ومقدم علي المساعده المقطوعه ١٤٣٨ولاعندي غير هذا الدخل وعند اسره تتكون ٧افراد ياريت تفيدوني متي موعد الصرف ولكم جزيل الشكر

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  7. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته انني ارغب مقطوع نظرا لظروفي العائلية لحيث انني متقاعد برانتب 5122ريال ولايكفي مصروف ونحن اسره تكون من 7افراد الرجاء النظربعين الاعتبار وارجو تقبلو تحياتي

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  10. السلام عليكم..طيب انا راتبي التقاعد 3413 وعد الافراد انا والولد والاسحقاق 3405 ولا استطيع الزواج لعله مرضيه لا يعلمها الا رب الارباب ومسبب الاسباب ارجوا النظر في ذلك بما يصلح حال المتقدم بعين الرئفه.الله هو الرزاق ذو القوة النتين.ياعليم بحالي

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