رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ

أنشئت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رابط الاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية لشهر ذي القعدة 1440هـ، وتعتبر مقطوعة الضمان الاجتماعي من أهم البرامج التي تهتم بالمواطن السعودي محدودي الدخل، والارتقاء بمستوى معيشته، وكان الغرض من إنشاء هذا البرامج هو مساعدة الأسر السعودية الأكثر احتياجاً، ويقوم الضمان الاجتماعي بدراسة حالة المواطنين المتقدمين لاختيار الأسر التي تستحق هذه الإعانات، بكل موضوعية وشفافية، ويتم تحديد قيمة هذه المساعدات عن طريق معرفة عدد أفراد الأسرة، ودخل الأسرة الشهري، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية، بتحديد القواعد التي يتم من خلالها اختيار المتقدمين للحصول على هذه الإعانات، ورابط التسجيل في مقطوعة الضمان الاجتماعي السعودي.

رابط التسجيل والاستعلام عن المساعدة المقطوعة برقم الهوية

قامت وزارة العمل السعودية، بتخصيص رابط للاستعلام عن المساعدات المقطوعة، والتي يستطيع كل مواطن سعودي من خلاله التسجيل والاستعلام عن أسماء المستفيدين من هذه الإعانات، وكان الهدف من ذلك هو توفير وقت وجهد المواطن وتخفيف معاناته في الذهاب لمكاتب الضمان الاجتماعي المنتشرة في جميع مناطق المملكة، وقالت الوزارة أن الاختيار يتم عن طريق أسبقية التقديم للمساعدات المقطوعة، واختيار الحالات الأكثر احتياجاً لهذه الإعانات، من خلال عمل دراسة حالة لكل مواطن متقدم للحصول على هذه الإعانات، ويستطيع كل مواطن الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي من خلال الدخول إلى رابط المساعدة المقطوعة للتسجيل والاستعلام.

شروط المساعدة المقطوعة برقم الهوية