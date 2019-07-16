رابط استعلام المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ لشهر ذي القعدة

قامت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، بإنشاء برنامج المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ للأسر السعودية محدودة الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي، وذلك رغبة منها في تحسين الأوضاع المعيشية والاقتصادية لأصحاب الدخول المنخفضة، والأرامل، والمطلقات، ووضعت للبرنامج عدة شروط يجب أن تتوفر في المتقدمين للحصول على هذه الإعانات، ويتم الاختيار وفق آليات معينة حددها البرنامج، من أهمها أولوية التقديم في مقطوعة الضمان الاجتماعي، وسوف نقوم من خلال موقعنا نجوم مصرية بشرح شروط وقواعد الحصول على المساعدات المقطوعة.

شروط الحصول على المساعدة المقطوعة 1440هـ

لا يقل سن المتقدم/ المتقدمة للحصول على المساعدات المقطوعة عن 35 عاماً. يستطيع كل المواطنين محدودي الدخل، وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي الحصول على المساعدات المقطوعة مرة واحدة في العام. يستطيع كل مواطن التقديم على المساعدة مرة أخرى لكن بعد مرور عام من الحصول على مقطوعة الضمان الاجتماعي. تم إنشاء المساعدة المقطوعة للأسر السعودية محدودة الدخل وأصحاب معاش الضمان الاجتماعي. لا يزيد الدخل الشهري للأسرة المتقدمة عن الحد الذي يمنع الصرف. القيمة المالية القصوى للمساعدات المقطوعة 30 ألف ريال. يتم صرف المقطوعة حسب أولوية التقديم عند توفر شروط الاستحقاق.

رابط المساعدة المقطوعة برقم الطلب 1440هـ

تم إنشاء المساعدة المقطوعة من قبل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وخصصت لذلك رابط للتسجيل والاستعلام، وذلك للتخفيف عن المواطنين وتوفير وقتهم وجهدهم في الذهاب إلى مكاتب الضمان الاجتماعي، للاستعلام عن المقطوعة، حيث أن هذه المكاتب منتشرة في جميع مناطق المملكة، ويكون الذهاب لهذه المكاتب مرة واحدة وذلك عند تقديم الأوراق المطلوبة للحصول على المساعدات المقطوعة، وناشدت وزارة العمل المواطنين التسجيل عن طريق رابط المساعدات المقطوعة الموجود على موقع الوزارة.