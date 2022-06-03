التسجيل في المسار الإلكتروني لحجاج الداخل 1443 “القرعة الإلكترونية للحج” وموعد إشعار المُرشحين

العديد من المُواطنين السعوديين يترقبون الإعلان عن موعد التسجيل في القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل 1443، وذلك للقيام بالتسجيل في موسم الحج 2022، وفي الأخير نجد أن “وزارة الحج والعمرة” قد أزاحت الستار للإجابة على سؤال “متى موعد التسجيل في المسار الإلكتروني”، وأيضاً “متى يتم إشعار المُرشحين للحج” وفيما يلي سوف نُتابع عن كَثب تفاصيل الخبر.

موعد إجراء القرعة الإلكترونية لحجاج الداخل

اليوم الجُمعة 4 ذو القعدة 1443 هـ المُوافق 3 يونيو 2022 مـ أعلنت “وزارة الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية عن إتاحة “تسجيل الحجاج 1443″ من داخل السعودية، حيث يُمكن لكافة المُواطنين والمواطنات وأيضاً المُقيمين بالمملكة القيام بـ”التسجيل في الحج“، وذلك وفقاً للإقامة النظامية لكافة الأشخاص الذين يرغبون في أداء مناسك الحج لعام 1443، وذلك حيث يتم اختيار المُرشحين بـ”القرعة الإلكترونية”.

موعد التسجيل في الحج 1443

تم التوضيح من جانب “الحج والعمرة” بالمملكة العربية السعودية أنه سوف يتم البدء في استقبال طلبات التسجيل في الحج من داخل السعودية بدءً من اليوم الجُمعة 4 من شهر ذو القعدة الجارِ 1443 هـ المُوافق 3 من شهر يونيو 2022 مـ، تم التوضيح أيضاً أن التسجيل يكون مُستمراً حتى 9 أيام قادمة.

متى اختيار المُرشحين في قرعة الحج الإلكترونية 1443 – 2022؟

“عبر المؤتمر الصحفي الذي نم انعقاده بحلول صباح اليوم نوهت “وزارة الحج والعمرة” بأنه سوف يتم اختيار المُرشحين في نظام القرعة الإلكترونية للحج في يوم الأحد 12 من شهر يونيو الجارِ 2022 المُوافق 13 من شهر ذو القعدة 1443 هـ”

طريقة تسجيل حجاج الداخل 1443 عبر المسار الإلكتروني أو اعتمرنا

من جِهة أخرى أوضحت “الحج والعمرة” عبر مؤتمرها الصحفي المُنعقد اليوم أن التسجيل في القرعة الإلكترونية للحج سوف يكون من خلال الدخول إلى رابط “المسار الإلكتروني” أو من خلال زيارة تطبيق “اعتمرنا”، وذلك للقيام باستعراض جميع البرامج الخاصة بالحجاج في المملكة العربية السعودية، ومن ثَم القيام بتحديد الشركات والبرامج المُناسبة “باقات الحج 1443“، وسوف نُوضح لكم طريقة التسجيل في القرعة الإلكترونية للحج 2022:

في بادئ الأمر سوف يقوم المُتقدم بالتوجه إلى رابط “المسار الإلكتروني” ومن ثَم تسجيل الدخول.

يُمكن أيضاً إجراء القرعة الإلكترونية عن طريق فتح تطبيق “اعتمرنا”.

بعد ذلك يتم إرفاق كافة البيانات المطلوبة في حقولها المُخصصة.

يتم كتابة “كود التحقق” ومن ثَم النقر على أيقونة “خدمات الحج” ومنها إلى “تسجيل رغبة حج”.

يتبع تلك الخطوة القيام بإضافة عدد المُتقدمين للتسجيل في الحج وأيضاً المُرافقين.

بعد ذلك يحين خطوة تحديد “الباقة” من بين الـ10 باقات المُتوافرة.

يُمكن أن يقوم المُتقدم بإضافة المزيد من الباقات وذلك يكون بناءً على السعر الذي سوف يتم تحديد من قِبل المُتقدم.

في الأخير سوف يتم النقر على أيقونة “إرسال طلب رغبة”.

موعد تعديل طلب التسجيل في الحج 2022

وبعد أن قامت “وزارة الحج والعمرة” بشرح خطوات التقديم على قرعة الحج الإلكترونية أشارت أيضاً إلى أنه يُمكن القيام بتعديل الطلب بسهولة تامة، ونوهت بأن خطوة التعديل سوف تكون بحد أقصى يوم السبت 11 يونيو 2022 المُوافق 12 ذو القعدة 1443.