المساجد التي تقام فيها صلاة العيد في مكة المكرمة 1444 هـ

يعد موعد صلاة عيد الأضحى المبارك من بين أهم المواعيد التي يبحث عنها الكثير من المسلمين حول العالم، لهذا سنوضح لكم المساجد التي تُقام فيها الصلاة بمكة المكرمة.

موعد صلاة العيد في مكة المكرمة

أكدت وزارة الشؤون الإسلامية أن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك بمكة المكرمة يوافق الساعة 5:56 صباحًا، مضيفة أن صلاة العيد تقام في بعض المساجد التي تم فتحها بعد أزمة فيروس كورونا.

مساجد صلاة العيد في مكة 1444

جاءت أهم المساجد التي سيقام فيها صلاة عيد الأضحى المبارك بمنطقة مكة المكرمة على النحو التالي:-

مسجد التنعيم.

البيعة.

الراية.

المسجد الحرام.

مسجد نمرة.

المشعر الحرام.

الشجرة.

مسجد الجعرانة.

انشقاق القمر.

الكبش.

مسجد الحديبية.

ويقوم الكثير من المسلمين في المملكة العربية السعودية بالتضحية في أول أيام التشريق، حتى يتمكنوا من توزيعها على الفقراء والمساكين وإدخال البهجة والسرور عليهم خلال الاحتفال بالعيد.