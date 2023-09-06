المزاد وصل لسعر خيالي.. بائع تمر يحرج على كرتون تمر من سقف سيارته في مزاد علني أمام المشترين بالسوق

أظهر مقطع فيديو تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي مزادًا حيًا لبيع كرتونة من التمر، حيث ارتفع سعرها إلى مبلغ غير متوقع يبلغ 1800 ريال سعودي.

بائع تمور في السعودية بالمزاد - مصدر الصورة: تويتر.

انطلق المزاد من نقطة بدءية بلغت 1700 ريال، لتقدم بعد ذلك أحد الحاضرين بزيادة قدرها 50 ريال، مما رفع السعر إلى 1750 ريال. وتواصلت المنافسة حتى انتهت الجولة النهائية بتحقيق سعر قياسي بلغ 1800 ريال للكرتونة الواحدة، وفقًا لما كشفته لقطات الفيديو.

وفيما يتعلق بردود الفعل، أوضح أحد المعلقين: “هذا التمر له قيمته لأنه ذو جودة عالية ونادر، وعادة ما يُهدى كإكرام، خصوصاً وأن وزن الكرتونة يصل إلى 7 كيلوجرامات، الله يبارك للجميع”. في حين علق مغرد آخر بدهشة قائلاً: “ما الذي يبرر هذا السعر الخيالي؟!”، وأضاف مغرد ثالث: “في أي عالم نعيش؟”.

من جهة أخرى تفاعل رواد مستخدمي تويتر بغضب مع المقطع، حيث قال أحدهم “هذا الفساد بعينه وين الهيئة بلغوا عنهم لاحول ولا قوة إلا بالله الناس تشتكي من غلاء المعيشة نسأل الله العافية” وقال أخر “أستغرب الناس تشتكي الغلاء وهم نفسهم يشتروا أشياء مبالغ في سعرها هذه الكرتونة عدد حبات التمر تقريبا ٢٠٠ حبة بالكثير معقولة اشتريها بـ ١٨٠٠ ريال”.