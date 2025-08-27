المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025: نجاح غير مسبوق ومبيعات تتخطى 13 مليون ريال

اختتم نادي الصقور السعودي فعاليات المزاد الدولي لمزارع إنتاج الصقور 2025 في مَلهم شمال الرياض بعد 21 يومًا من المنافسة المشوقة، مسجلًا رقمًا قياسيًا بمبيعات تجاوزت 13 مليون ريال سعودي، ما يعكس النمو المستمر والاهتمام العالمي بهذا القطاع الحيوي.

أرقام قياسية ومشاركة عالمية

أوضح المتحدث الرسمي للنادي، وليد الطويل، أن المزاد شهد بيع 1103 صقور من 67 مزرعة إنتاجية تمثل 23 دولة، بينها 19 مزرعة محلية، مسجلاً زيادة كبيرة مقارنة بالنسخة السابقة، حيث ارتفعت قيمة المبيعات بنسبة 23%، وزاد عدد الصقور المباعة بنسبة 27%، بينما ارتفعت مشاركة الدول بنسبة 21%، والمزارع بنسبة 20%.

وأشار الطويل إلى أن هذه الأرقام تؤكد مكانة المزاد كمنصة رائدة تجمع أفضل صقاري العالم، وتوفر فرصًا للتبادل المعرفي والاستثمار في قطاع الصقور السعودي.

أغلى الصقور: صقر بـ 1.2 مليون ريال

شهدت النسخة الحالية بيع أغلى صقر من نوع جير بيور سوبر وايت مقابل 1.2 مليون ريال سعودي، وهو ما يعكس الجودة العالية للصقور المعروضة في المزاد ويبرز مكانته كحدث عالمي لجذب المستثمرين والهواة على حد سواء.

وانطلق المزاد في 5 أغسطس 2025، وضم فعاليات متنوعة شملت:

أجنحة مزارع الإنتاج

أجنحة مستلزمات الصقور

جناح صقار المستقبل لتدريب الهواة

كما شهدت الفعاليات عروضًا عملية لتعليم أساليب تربية ورعاية الصقور، ما جعل المزاد محطة رئيسية لهواة الصقارة من داخل المملكة وخارجها.

فعاليات ممتدة على مدار العام

يواصل النادي فعاليات موسمه الممتد 122 يومًا، متضمناً:

معرض الصقور والصيد السعودي الدولي: 2 – 11 أكتوبر

سباق الملواح: 5 – 10 أكتوبر

مزاد نادي الصقور السعودي: 1 أكتوبر – 30 نوفمبر

بطولة كأس نادي الصقور: 23 – 30 نوفمبر

مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور: 25 ديسمبر – 10 يناير 2026

ويؤكد هذا الجدول المكثف على استمرارية النشاط والحراك الرياضي والثقافي في الصقارة السعودية، مع توفير فرص كبيرة للهواة والمستثمرين على حد سواء.