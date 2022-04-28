المرور يُعلن رسميًا إعفاء تلك المركبات من رسوم التجديد وغرامات التأخير

قبل أيام وخلال مناشدة المواطنين والمقيمين من أصحابها بسرعة إسقاطها، أكد مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، تحمل المملكة الغرامات المترتبة على من ينقل ملكية مركبته التالفة ويقوم بخطوات إسقاطها، لافتًا خلال تصريحات صحفية أنه بإمكان قائدي تلك المركبات من الاستفادة من المهلة التصحيحية للإسقاط الممتدة حتى الأول من مارس المقبل 2023، وذلك من أجل الوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التشوه البصري، ومؤخرًا تم توضيح طبيعة المخالفات التي سيتم تحملها.

إسقاط المركبات التالفة

وللتيسير على قائدي المركبات المهملة من سرعة إسقاطها، أتاحت الإدارة العامة للمرور الحصول على تلك الخدمة إلكترونيًا عبر بوابة أبشر، وذلك دون الحاجة إلى مراجعة إداراتها، وهو ما يُمكن المواطنين من سهولة الإسقاط والتعرف على المنشآت ومكابس الحديد ومراكز التسجيل، كما يُمكن أصحاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها من تسجيل منشآتهم في منصة أبشر أعمال لاعتمادها في رفع طلبات الإسقاط.

وتحمل غرامات التأخير

كما أوضحت الإدارة الغرامات المشمولة بقرار الرفع في حالة إسقاط المركبات التالفة، وذلك خلال ردها على استفسار أحد المواطنين، الذي أشار إلى أنه يريد إسقاط سيارته، متسائلاً: هل يلزم تجديد الاستمارة؟، فجاء الرد بأن الإعفاء المقصود هو الخاص برسوم التجديد وغرامات التأخير.

واستمرار حملات الإزالات

ومن ناحية أخرى، تواصل أمانات المدن والمحافظات، وكان آخرها أمانة العاصمة المقدسة، تنفيذ حملاتها المكبرة لإزالة السيارات الخربة والمهملة المتواجدة ببعض الشوارع والميادين وعلى جانبي الطريق في الكثير من الأماكن، وذلك في إطار الخُطَّة القومية لمعالجة التشوه البصري وإزالة المخالفات من جميع الشوارع.