المرور يُحذر المواطنين والمقيمين من تجاوز يُعرض الأرواح والممتلكات للخطر| وغرامة الـ 900 ريال

توضيحات هامة ومستمرة من قبل الإدارة العامة للمرور السعودية عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصغُرى، تشمل أحدث الأخبار والتحديثات المستمرة للوائح والقوانين، والرد على استفسارات وتساؤلات المواطنين والمقيمين، بالإضافة إلى التحذيرات منعًا للعقوبات والغرامات المالية والسجن، حفاظًا على الأرواح والممتلكات، وضبطًا لحركة السير على مختلف الطرق.

تحذير المرور الجديد

وعبر تغريدة جديدة على موقع تويتر، حذرت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات من التجاوز من أكتاف الطريق، ووصلت هذا الأمر أنه يسبب الكثير من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

التجاوز من أكتاف الطريق يسبب الكثير من المخاطر، منها وقوع حوادث السير التي قد تنتج عنها إصابات في الأرواح والممتلكات.

⁰#المرور_السعودي pic.twitter.com/QWolluhwhl — المرور السعودي (@eMoroor) July 5, 2022

وضبط مئات المركبات المخالفة

كانت الإدارة العامة للمرور، قد أعلنت قبل أيام عن ضبط 2300 مركبة مخالفة متوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في جميع مناطق المملكة، وذلك بالمخالفة للقوانين واللوائح، وشددت على ضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات المرورية.

وأضافت أنه تم وضع مخالفة مالية فورية على مخالفي قرار عدم ركن السيارات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وتترواح المخالفات من 500 ريال سعودي إلى 900 ريال سعودي، مؤكدة أنها ستواصل إطلاق حملاتها المرورية خلال الفترة المقبلة على جميع الطرق من أجل ضبط حركة السير.

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