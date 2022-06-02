المرور يُحذر المواطنين والمقيمين مجددًا بعد ضبط مئات المركبات: “إجراء مخالف ويستوجب الغرامة”

جددت الإدارة العامة للمرور قبل قليل، تحذيرها للمواطنين والمقيمين من قائدي المركبات، توقيف سياراتهم في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وذلك بعد ضبط 2473 مركبة مخالفة بجميع المناطق، وذلك ضمن الحملة الميدانية التي تنظمها باستمرار لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة، والحملات الموسعة لتسجيل المخالفات وضبط حركة المرور في جميع شوارع وميادين المملكة.

ضبط آلاف المركبات المخالفة

جاء تحذير المرور عبر صفحته الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، وتحديدًا عبر منشور رسمي تضمن من أسفرت عنه الحملات الميدانية لضبط المخالفين والمركبات التي تقف الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، وأهابت إدارة المرور بالجميع التعاون والالتزام بالقواعد الواردة في نظام المرور، محذرة من العقوبات المالية الفورية على المخالفين.

تنفيذ الحملة الميدانية لضبط المركبات المتوقفة في الأماكن المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/ZA4vunCLhn — المرور السعودي (@eMoroor) June 2, 2022

وعدم تأخير سداد المخالفات

ومن ناحية أخرى، أكدت الإدارة العامة للمرور، أن تطبيق الحد الأعلى للمخالفات في النظام الجديد لا يتم إلا عن طريق هيئات الفصل المرورية وبموجب مسببات للتغليظ، وطالبت قائدي المركبات بعدم التأخر في سداد مخالفات المرور، ونشر الحساب بعض المخالفات التي يجب تجنبها لتفادي الغرامات المالية الفورية التي يتم إقراها من قبل الأجهزة المعنية.

مخالفات وغرامات فورية