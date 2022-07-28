المرور يوضح هل يمكن قيادة المركبة بدون لوحات بعد الإبلاغ عن فقدانها

الإدارة العامة للمرور أكدت بشكل لا يقبل الشك أنه لا يمكن يجوز أن يتم قيادة مركبة بدون لوحات، ولا حتى بلوحات غير واضحة أو تالفة؛ حيث يأتي ذلك تنفيذاً لقرارات المرور ونظامه.

وتابع المرور حيث أعلن أنه إذا تم تسجيل مخالفة مرورية نتيجة عدم وجود لوحات أو إذا كانت اللوحات غير واضحة أو تالفة، ففي هذه الحالة تكون المخالفة صحيحة 100 في المائة.

وكان رد المرور على أحد الأشخاص الذين فقدوا اللوحة الأمامية للمركبة، ثم قام برفع بلاغ يفيد بأن اللوحة قد تم فقدانها، ويسأل عن مدى صحة قيادته للمركبة من دون وجود اللوحة الأمامية التي أبلغ عنها سلفاً لحين استلامه اللوحات الجديدة.

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وفي وقت سابق كشفت الإدارة العامة للمرور عن خطوات ومتطلبات تجديد رخصة القيادة الخصوصي عبر منصة أبشر، وذكرت المتطلبات بحيث تشمل: سداد الرسوم والمخالفات، وإجراء الفحص الطبي.

فيما وجهت أيضاً بعض النصائح لقائدي المركبات عند تجاوز المركبات الأخرى أثناء السير؛ حيث أشارت لمراعاة أن يكون الطريق خالية من العوائق وأن تكون الرؤية واضحة، مع الأخذ في الاعتبار سرعة المركبة المراد تجاوزها، بالإضافة إلى أخذ مسافات جانبية كافية بين المركبتين، كما يجب أن يعود المتجاوز إلى نفس الحارة التي كان فيها قبل التجاوز، وأن يستعمل الإشارات الضوئية للتنبيه بأنه على وشك أن يتجاوز المركبة التي أمامه.