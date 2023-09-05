المرور يعلن عن “مزاد إلكتروني” بحرف وحرفين ورقم ورقمين من خلال منصة أبشر

أعلنت الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد إلكتروني بحرف وحرفين ورقم ورقمين على سبيل المثال “ر 20، وو ٩٩، HA 5″، ويتم هذا المزاد من خلال منصة أبشر الإلكترونية اليوم “الثلاثاء” الموافق 5 من سبتمبر من الساعة الثامنة صباحًا حتى الساعة العاشرة مساءً، وسيتم طرح هذا المزاد من خلال خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني في أبشر.

مزاد اللوحات الإلكترونية_المصدر الصورة: منصة إكس

مميزات المزاد

أهم ما يميز هذا المزاد أنه يتم تجديده تلقائيًا في حالة تزايد الإقبال عليه خلال الفترة الأخيرة من وقت إغلاق المزاد، كما يشترط أن يكون المشارك في هذا المزاد لديه حساب على منصة أبشر، حتى يستطيع الدخول إلى الخدمة والمشاركة في المزاد الإلكتروني.

طريقة الاشتراك في مزاد اللوحات الإلكترونية

يتم الاشتراك في هذا المزاد بطريقة بسيطة، بشرط توافر حساب علي منصة أبشر الإلكتروني، ويتم الاستفادة من الخدمة عن طريق الآتي:

التوجه إلى منصة أبشر الإلكترونية .

ادخل اسم المستخدم وكلمة المرور.

اختر أيقونة أبشر أفراد.

قم بالنقر على خانة خدماتي.

اختر خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

قم بالنقر على خانة حفظ ثم إرسال.

لا يعد هذا المزاد الأول من نوعه الذي تطرحه الإدارة العامة للمرور، ولكن يتم طرحه للمرة الثالثة في منصة أبشر من خلال خدمة مزاد اللوحات الإلكترونية.