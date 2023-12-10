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المرور يعلن عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة

محمود سليم

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

مدارس لتعليم القيادة -مصدر الصورة: منصة إكس

أماكن المدارس

وجاء توزيع المدارس الجديدة على النحو التالي:
• مدرستان في مدينة الرياض
• مدرسة في محافظة الخفجي
• مدرسة في محافظة جدة
• مدرسة في حاضرة الدمام
• مدرسة في منطقة جازان
• مدرسة في محافظة الحناكية
• مدرسة في محافظة القنفذة
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المدارس الجديدة ستعتمد أحدث التقنيات والأساليب التعليمية، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على رخصة قيادة آمنة.

التواصل على الإيميل الخاص

ودعت الإدارة العامة للمرور الشركات والمؤسسات الراغبة في التقديم على المشروع إلى التواصل على الإيميل الخاص بها (drivingschool@emroor.gov.sa (خلال شهر من تاريخ الإعلان.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

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عن الكاتب:
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محمود سليم

صحفي وصانع محتوى منذ 2015، حاصل على ليسانس آداب، شعبة صحافة وإعلام.

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