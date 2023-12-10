المرور يعلن عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة

أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.

مدارس لتعليم القيادة -مصدر الصورة: منصة إكس

أماكن المدارس

وجاء توزيع المدارس الجديدة على النحو التالي:

• مدرستان في مدينة الرياض

• مدرسة في محافظة الخفجي

• مدرسة في محافظة جدة

• مدرسة في حاضرة الدمام

• مدرسة في منطقة جازان

• مدرسة في محافظة الحناكية

• مدرسة في محافظة القنفذة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المدارس الجديدة ستعتمد أحدث التقنيات والأساليب التعليمية، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على رخصة قيادة آمنة.

#المرور_السعودي يعلن إنشاء (8) مدارس لتعليم القيادة في المملكة. pic.twitter.com/9kPQR2La9E — المرور السعودي (@eMoroor) December 10, 2023

التواصل على الإيميل الخاص

ودعت الإدارة العامة للمرور الشركات والمؤسسات الراغبة في التقديم على المشروع إلى التواصل على الإيميل الخاص بها (drivingschool@emroor.gov.sa (خلال شهر من تاريخ الإعلان.

ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.