المرور يعلن عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة
أعلنت الإدارة العامة للمرور بالسعودية عن إنشاء 8 مدارس لتعليم القيادة في أنحاء المملكة، وذلك بهدف رفع مستوى السلامة المرورية وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.
أماكن المدارس
وجاء توزيع المدارس الجديدة على النحو التالي:
• مدرستان في مدينة الرياض
• مدرسة في محافظة الخفجي
• مدرسة في محافظة جدة
• مدرسة في حاضرة الدمام
• مدرسة في منطقة جازان
• مدرسة في محافظة الحناكية
• مدرسة في محافظة القنفذة
وأكدت الإدارة العامة للمرور أن المدارس الجديدة ستعتمد أحدث التقنيات والأساليب التعليمية، بهدف تزويد المتدربين بالمهارات اللازمة للحصول على رخصة قيادة آمنة.
#المرور_السعودي يعلن إنشاء (8) مدارس لتعليم القيادة في المملكة. pic.twitter.com/9kPQR2La9E
— المرور السعودي (@eMoroor) December 10, 2023
التواصل على الإيميل الخاص
ودعت الإدارة العامة للمرور الشركات والمؤسسات الراغبة في التقديم على المشروع إلى التواصل على الإيميل الخاص بها (drivingschool@emroor.gov.sa (خلال شهر من تاريخ الإعلان.
ويأتي هذا المشروع في إطار جهود الإدارة العامة للمرور لرفع مستوى السلامة المرورية في المملكة، وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 في مجال النقل والخدمات اللوجستية.