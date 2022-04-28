المرور يشن حملة موسعة لضبط تلك المركبات| ويُحذر أصحابها من المواطنين والمقيمين

محمد فوزي

أصدرت الإدارات العامة للمرور بيانًا هامًا عبر صفحتها الرسمية على موقع التدوينات الصُغرى تويتر، أشارت فيه إلى قيام إداراتها بشن حملة مرورية لضبط المركبات المخالفة بالوقوف في مواقف ذوي الاحتياجات الخاصة، وهو ما كانت حذرت منه من قبل قائدي السيارات من المواطنين والمقيمين في جميع أنحاء المملكة، مع توقيع غرامات مالية على السيارات المخالفة وضبطها.

المرور يشن حملة موسعة لضبط تلك المركبات| ويُحذر أصحابها من المواطنين والمقيمين
المحتويات
حملات مرورية موسعة
القضاء على التجاوزات المرورية
وإسقاط السيارات التالفة

حملات مرورية موسعة

كانت إدارات المرور قد تمكنت خلال الفترة الماضية من ضبط 2643 مركبة قام أصحابها بالوقوف في المواقف المخصصة بذوي الاحتياجات الخاصة في مناطق مختلفة من المملكة، مؤكدة أنه ستواصل القيام بهذه الحملات الميدانية، بالتزامن مع الحملات الأخرى لضبط المخالفات المرورية المختلفة، مناشدة الجميع بضرورة الالتزام بالإرشادات والتعليمات.

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القضاء على التجاوزات المرورية

وأضافت الإدارة إلى أنها تسعى من وراء القيام بهده الحملات المنظمة، القضاء على التجاوزات المرورية والحد منها خاصة في مواقف المولات والمجمعات التجارية أو مواقف الإدارات الحكومية، لافتة إلى أنها قامت بتخصيص مواقف عامة وخاصة لذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك مراعاةً لهذه الفئة من المجتمع، إلا أن بعض المخالفين من قائدي المركبات يقوم بالوقوف فيها بالمخالفة للقانون، لذا تم اعتبارها مخالفة مرورية يعاقب عليها النظام.

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المرور يشن حملة موسعة لضبط تلك المركبات| ويُحذر أصحابها من المواطنين والمقيمين

وإسقاط السيارات التالفة

ومن ناحية أخرى، ناشدت الإدارة العامة للمرور مجددًا ملاك المركبات المهملة أو التالفة إلى المشاركة في المبادرة العامة لإسقاطها من سجلاتهم، والاستفادة من المهلة التصحيحية لمدة عام، وتسليمها لأحد المحال المرخص لها ببيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد المعتمدة، بالإضافة إلى إحضار ما يثبت ذلك، وتسليم لوحاتها ورخص سيرها.

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محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر



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