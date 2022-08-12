المرور يرد على إمكانية إعادة المركبة بعد إسقاطها

شهدت الهيئة العامة للمرور في الفترة الأخيرة داخل المملكة العربية السعودية تطوراً كبيراً جداً داخل المملكة، وتقدم الهيئة العامة عدد كبير من الخدمات التي تسهل على المواطنين الانتهاء من أعمالهم والحصول على الأوراق الخاصة بهم، وأصبحت معظم خدمات المرور إلكترونية حيث يستطيع المواطن من حجز موعد المرور أو استخراج رخصة قيادة أو الاستعلام عن صلاحية الرخصة أو غيرها من الخدمات الإلكترونية التي تقدمها الهيئة العامة للمرور.

المرور تعلن عن موقف المركبة بعد إسقاطها

أكدت الهيئة العامة للمرور أنه لا يسمح بإعادة المركبة إلى صالحة بعد اسقاطها، حيث أضافت أن المخالفة المرورية تنزل في نظام باشر، وجاء ذلك رداً على استفسار أحد المواطنين عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر: “إنه تم اسقاط سيارة من نظام تشليح المركبات، كيف يستطيع أن يرجع السيارة، علما بان السيارة جديدة؟”، ورد المرور: “لا يسمح بإعادة المركبة إلى صالحة، بعد إسقاطها.. شكرا لتواصلك”.

توضيحات المرور لبعض النقاط الخاصة باللوحات

وأوضحت هيئة المرور أن الشرط المحدد لتحويل اللوحة المعدنية إلى لوحة طويلة هو أن يتم تسديد الرسوم ثم مراجعة قسم المرور والطلب، وأضافت أن المخالفة المرورية تنزل بعد يومين أو ثلاثة من المخالفة، وأشارت أنه لتسجيل أي مركبة يلزم تسجيل مستخدم لديه رخصة قيادة لمالك السيارة، وتوفر المملكة معظم هذه الخدمات بصورة إلكترونية عبر منصة أبشر وغيرها من المنصات.