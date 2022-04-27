المرور يُحذر المواطنين والمقيمين من غرامة 10 آلاف ريال للقادمين بدون هذا الإجراء

تواصل الإدارة العامة للمرور السُّعُودية، العمل على قدمٍ وساق من أجل إتمام وتنفيذ خُطَّة العشر الأواخر من رمضان في الأماكن المقدسة، خاصةً مع وجود مئات الآلاف من المعتمرين، لمواجهة أي أزمة مرورية عبر إدارة حركة الحافلات والمركبات بشكل مميز بجميع المحاور المؤدية للمنطقة المركزية، مستهدفة تحقيق انسيابية الحركة والقضاء على أي تكدس مروري قد يعوق حركة ضيوف الرحمن والمواطنين، بالإضافة إلى متابعة ونقل المعتمرين من مداخل مكة إلى الحرم المكي الشريف وتسهيل وصول الحافلات وحركتها حسب مواعيدها الزمنية.

غرامة 10 آلاف ريال

يأتي هذا في الوقت الذي نشرت فيه الإدارة عبر صفحتها على تويتر، تحذير وزارة الداخلية السُّعُودية للقادمين الراغبين بأداء العمرة، سواء من المواطنين أو المقيمين أو الوافدين، من مخالفة عدم الحصول على التصريح عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا، وتأكيدها على أنه لن يتم السماح بالعمرة دون تصريح، ومن يتم ضبطه مخالفًا لهذا الإجراء سيتم معاقبته ماليًا بغرامة تبلغ قيمتها 10 آلاف ريال.

غرامة مالية قدرها (10,000) ريال لمن يضبط قادمًا للعمرة دون تصريح.

⁧#معتمرون_آمنون⁩ pic.twitter.com/mvkAHKOyrG — المرور السعودي (@eMoroor) April 25, 2022

كان الأمن العام أيضًا قد حذر عبر حسابه في تويتر من القدوم للعمرة دون تصريح عبر تطبيقي اعتمرنا أو توكلنا، وأكدت المديرية على أنه سيتم التأكد مـن التصريح في التطبيق الخاص به بواسطة مطابقته بالهوية الوطنية أو بالإقامة أو برقم الجواز أو برقم الحدود وفق الموعد المحدد المسجل به.

ومخالفة أخرى بنفس الغرامة

جدير بالذكر أن الإدارة العامة للمرور قد حذرت قبل أيام من مخالفة تتراوح قيمتها من 5000 إلى 10 آلاف ريال سعودي، وذلك في حالة ضبط قائد المركبة وهو يعبر الأودية والشعاب أثناء جريانها، لاعتبار هذا الأمر تصرف جسيم يُعرض حياة صاحبه وحياة من برفقته للخطر، كما أنه يُعد مخالفة مرورية.