المرور يحذر من خطر انزلاق المركبة أثناء هطول الأمطار

نبهت الإدارة العامة للمرور قائدي المركبات من خطر الانزلاق أثناء هطول الأمطار، وكان هذا من خلال تغريدة أطلقتها على موقع تويتر، حيث أشارت إلى أن انزلاق المركبة أثناء سقوط الأمطار يحصل لأن الإطار يقل تماسكه وثباته كلما زادت السرعة، كما أشارت إلى أنه في حال كانت السرعة منخفضة، سيكون تواصل الإطارات مع الطرق مباشرا، وفي حال كانت السرعة متوسطة سيكون المعدل بسيطا، كما نوهت إلى أنه في حال كانت السرعة عالية سيكون معدل تواصل الطرقات شبه منعدم.

القيادة بسرعة منخفضة

سبق وأن دعت إدارة المرور إلى وجوب القيادة بسرعة منخفضة أثناء سقوط الأمطار، وأشارت إلى أن ذلك يساعد على تعزيز السيطرة عل المركبة في المراحل الحرجة، وطالبت جميع السائقين بالالتزام بترك مسافات آمنة بين المركبات من أجل ضمان سلامة الجميع.

اشتداد المطر في الأيام القادمة

قدم طقس العرب توقعاته بخصوص أحوال الطقس في الأيام القادمة، بحيث ستشهد معظم المناطق عدم استقرار الأمطار في الأيام القادمة، وهذا بسبب اقتراب المنخفض الجوي في طبقات الجو العليا من شمال شبه الجزيرة العربية، كما أن الفرصة مهيأة لهطول الأمطار في ساعات ما بعد الظهر والمساء، وسيشمل هذا عسير وجازان ونجران، كما ستكون الأمطار ذات معدل غزارة عالية في بعض المناطق مما يؤدي لجريان الشعاب والأودية.

وهكذا نصل إلى خاتمة مقال قدمنا لكم فيه موضوع تحذير المرور الذي وجهته للمركبات بالمملكة تزامنا مع سوء أحوال الطقس.