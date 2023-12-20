المرور يحذر: المركبات ذات اللوحات غير السعودية يجب أن يقودها هؤلاء فقط| و5 إجراءات لتقنين أوضاعها

أصدرت الإدارة العامة للمرور السعودي، تحذيرًا هامًا للمواطنين من قائدي المركبات التي تحمل لوحات غير سعودية، مطالبة الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية المختلفة، منعًا للوقوف تحت طائلة العقوبات والمخالفات، في الوقت الذي تواصل فيه إصدار عدد من التنبيهات عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس، تزامنًا مع بدء فعاليات المزاد الإلكتروني على اللوحات المميزة.

مزاد اللوحات المميزة

والبداية مع بدء تدشين الإدارة العامة للمرور، المرحلة الجديدة من طرح مزاد اللوحات الإلكتروني اليوم الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧أبشر حتى الخمس،⁩ وتمكّن الإدارة الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونيًا من خلال متابعة التفاصيل والشروط عبر المنصة:

تنوه الإدارة العامة للمرور عن طرح مزاد اللوحات الإلكتروني غدًا الأربعاء، وذلك عبر منصة ⁧#أبشر⁩ التي تمكّن الراغبين في شراء اللوحات المميزة من المشاركة في المزاد إلكترونياً. ⁧#المرور_السعودي pic.twitter.com/KVWVcc8cRL — المرور السعودي (@eMoroor) December 19, 2023

وتحذير هام

ومن ناحية أخرى، أكدت الإدارة العامة للمرور عن سرعة اتخا الإجراءات اللازمة بشأن انتشار ظاهرة السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية وتنتشر في شوارع المملكة يقودها مواطنين، مشددة على أن شرط قيادة مواطني الدولة محل إصدار اللوحات للمركبات ذات اللوحات غير السعودية، مطالبة بسرعة رصد السيارات التي تحمل لوحات غير سعودية المخالفة للأنظمة من قبل الدوريات الشرطية والمرورية على كافة طرق ومحاور المملكة.

يأتي تحذير المرور بعد تزايد أعداد السيارات التي يقودها مواطنين، وتحمل لوحات غير سعودية أو أجنبية، مطالبة بسرعة مصادرة وحجز هذه المركبات فورًا، وضرورة تطبيق النظام بحق مرتكبي المخالفات، لافتة إلى أن قرارها يأتي من أجل الحد من مخالفة بعض المواطنين للأنظمة المرورية ونظام الرصد المروري «ساهر»، لاسيما وأن الكثير من المواطنين دأبوا التحايل على الرصد من خلال قيادة سيارات بلوحات غير سعودية.

وضوابط قيادة تلك المركبات

كانت إدارة المرور قد ناشدت أصحاب المركبات التي تحمل لوحات تعريف أجنبية تجاوزت مدة بقائها في المملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها، باتباع الإجراءات التالية:

مراجعة إدارات المرور الرئيسة بالمناطق. بدء معالجة أوضاع مركباتهم. إحضار المركبة التي تجاوزت مدة بقائها بالمملكة 6 أشهر من تاريخ دخولها. إحضار وثيقة ملكيتها وتعبئة النماذج المطلوبة بإدارات المرور الرئيسية. تقديم براءة ذمة من المطالبات المالية لدى دولة التسجيل.

وفي حالة عدم اتباع الإجراءات السابق ذكرها من أجل تقنين أوضاع السيارات، يجب أن يقود تلك المركبات مواطني دولها فقط، وشددت الإدارة العامة للمرور بأنه سيتم تطبيق العقوبات المقررة على المركبات المخالفة ومالكيها فور انتهاء المهلة المحددة لتصحيح أوضاعها، لافتة إلى أن نظام الرصد الآلي يرصد مخالفات لوحات المركبات غير السعودية، مطالبة قائديها بضرورة الحرص على الالتزام بالتعليمات والأنظمة المرورية، لضمان سلامتهم وسلامة سالكي الطريق، بالإضافة إلى سرعة سداد ما عليهم من مخالفات، حيث يتم الاستعلام عن المخالفات وتسديدها سواء للزائر الخليجي أو غيره من خلال مراجعة قسم المرور، أو الاستعلام الإلكتروني عبر منصة أبشر.