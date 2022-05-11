المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية

محمد فوزي

نشرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا جديدًا للمواطنين والمقيمين قائدي المركبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، في إطار تنبيهاتها المستمرة للتحذير من الوقوع في المخالفات والتعرض للغرامات المالية، مناشدة الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية أثناء السير على الطرق، حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.

المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية

ومخالفة تتعلق باللوحات الأمامية

وقالت إدارة المرور إن سير المركبة بلا لوحة أمامية يُعد مخالفة مرورية، موجهة رسالة لقائد المركبة: تجنب السير بالمركبة بلا لوحة أمامية، في الوقت الذي أوضحت فيه عن الغرامة المالية المتعلقة بهذا الإجراء وفق جدول مخالفات المرور، التي تبدأ قيمتها المالية من 1000 ريال سعودي، كما هو موضح في الصورة التالية:

المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية
المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية

رسميًا المرور يُدشن خدمته الجديدة أمام المواطنين والمقيمين| ويدعوا للاستفادة من مميزاتها

المرور يوضح المراكز المعتمدة لاستلام المركبات التالفة| وشرط إسقاط الغرامات والمخالفات لها

ضوابط عامة بشأن الرخص

  • يتم إصدار الرخص واللوحات من قبل الإدارة العامة فقط.
  • يكون رَقْم رخصة السير هو رَقْم لوحة المركبة نفسه.
  • إذا أُجري أي تغيير في رَقْم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.
  •  تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة واضحة ومقروءة.
  • اللوحة تُثبت على مؤخرة السيارة ولا يجوز السير دونها.
  • تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رَقْم لوحة القاطرة نفسه.

المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية 1 11/5/2022 - 5:38 ص

ومن ناحية أخرى، ناشدت الإدارة بعد توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، منعًا للتعرض للعقوبات والغرامات المالية على غرار السير بدون لوحة أمامية للمركبة:

Avatar of محمد فوزي
محمد فوزي

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.