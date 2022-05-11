المرور يحذر المواطنين والمقيمين من غرامة الـ 1000 ريال مخالفة تتعلق باللوحة الأمامية

نشرت الإدارة العامة للمرور، تنبيهًا جديدًا للمواطنين والمقيمين قائدي المركبات في جميع أنحاء المملكة، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع تويتر، في إطار تنبيهاتها المستمرة للتحذير من الوقوع في المخالفات والتعرض للغرامات المالية، مناشدة الجميع بضرورة اتباع الإرشادات والتعليمات المرورية أثناء السير على الطرق، حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين.

ومخالفة تتعلق باللوحات الأمامية

وقالت إدارة المرور إن سير المركبة بلا لوحة أمامية يُعد مخالفة مرورية، موجهة رسالة لقائد المركبة: تجنب السير بالمركبة بلا لوحة أمامية، في الوقت الذي أوضحت فيه عن الغرامة المالية المتعلقة بهذا الإجراء وفق جدول مخالفات المرور، التي تبدأ قيمتها المالية من 1000 ريال سعودي، كما هو موضح في الصورة التالية:

ضوابط عامة بشأن الرخص

يتم إصدار الرخص واللوحات من قبل الإدارة العامة فقط.

يكون رَقْم رخصة السير هو رَقْم لوحة المركبة نفسه.

إذا أُجري أي تغيير في رَقْم اللوحة فإنه يجب إجراء التغيير نفسه على رخصة السير.

تحمل كل دراجة آلية أو مقطورة أو نصف مقطورة لوحة واحدة واضحة ومقروءة.

اللوحة تُثبت على مؤخرة السيارة ولا يجوز السير دونها.

تحمل المقطورة أو نصف المقطورة رَقْم لوحة القاطرة نفسه.

ومن ناحية أخرى، ناشدت الإدارة بعد توقيف السيارات في الأماكن المخصصة لذوي الإعاقة، منعًا للتعرض للعقوبات والغرامات المالية على غرار السير بدون لوحة أمامية للمركبة: