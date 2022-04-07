المرور السعودي يزف نبأ سارَّ للمواطنين والمقيمين بشأن إلغاء تلك المخالفات خلال عام

تزامنًا مع سريان المهلة التصحيحية، أزالت وكالة البلديات التابعة لأمانة العاصمة المقدسة، السيارات الخربة والهياكل التالفة المنتشرة في جنبات الطريق والشوارع، وذلك بعد إشعار مُلاكها من خلال وضع تحذيرات مكتوبة وإعطائهم مهلة لرفعها، وهو الأمر الذي تنتهجه الأجهزة المعنية خلال الفترة الأخيرة في جميع أنحاء المملكة، في الوقت الذي جدت فيه الإدارة العامة للمرور دعوتها للمواطنين والمقيمين بسرعة الاستفادة من مهلة إسقاط الغرامات من أجل إسقاط المركبات المهملة والخربة قبل نهاية مارس المقبل 2023.

المرور المركبات التالفة

وإيمانًا منها في رفع السيارات الخربة والهياكل التالفة للوصول إلى بيئة نظيفة خالية من التشوه البصري، قال مدير عام الإدارة العامة للمرور، اللواء سلمان الجميعي، إن الدولة تتحمل الغرامات المترتبة على من ينقل ملكية مركبته التالفة، لافتًا أيضًا إلى أن خدمة إسقاط المركبات لا تحتاج إلى مراجعة إدارات المرور، وهو ما يصب في توجه المملكة إلى رقمنة كافة الإجراءات.

استفد من المهلة التصحيحية لإسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك، والتي بدأت من تاريخ 1 مارس 2022م ولمدة عام.

تعرف على خطوات اسقاط المركبات التالفة أو المهملة من سجلاتك في الإدارة العامة للمرور. ⁧#المرور_السعودي⁩ pic.twitter.com/vmRYmcCXlN — المرور السعودي (@eMoroor) March 23, 2022

وأضاف المسؤول المروري أنه تم بالفعل تدشين خدمة إسقاط المركبات عبر منصة أبشر، وهو ما يساعد على تمكين أصحــاب منشآت بيع المركبات المُلغى تسجيلُها (التشليح) ومكابس الحديد من تسجيل منشآتهم في منصة أبشر أعمال، من أجل اعتمادها في رفع طلبات إسـقاط المركبات المهملة، وبالتالي تمكين الأفراد من المواطنين والمقيمين، من التعرُّف على مراكز هذه المنشآت بكل سهولة.

خطوات إسقاط المركبات المهملة إلكترونيًا

وتيسيرًا منها على المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات المهملة في جميع أنحاء المملكة، لسرعة إسقاطها، فقد أتاحت المديرية إمكانية إسقاط تلك المركبات عبر منصة أبشر للخدمات الإلكترونية، وذلك من خلال:

تسجيل الدخول باسم المستخدم.

كتابة الرمز السري وكلمة التحقق المرئي.

اختيار أبشر أفراد أو أعمال لأصحاب المنشآت.

اختيار الخِدْمَات ومنها إسقاط السيارات.

استعراض المراكز المعتمدة واختيار أحدهم.

التوجه للمركز أو المنشأة أو المكابس.

تسليم المركبة واللوحات.

كما يتطلب الأمر أيضًا ضرورة إعطاء المركز رمز التأكيد المرسل على جوالك.