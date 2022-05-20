المرور يحذر المواطنين والمقيمين من إجراء قد يتسبب في حوادث مروعة| و4 نصائح لتفاديه

محمد أحمد

أعلنت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها الرسمية على موقعها عبر تويتر، عن تمكنها من ضبط قائدي مركبتين ظهرا في مقطع فيديو بسيارتين مخالفتين، وقد عرضا حياة الآخرين للخطر، وهو ما دفع الأجهزة المعنية إلى التحرك على الفور وإنقاذ المواطنين من كارثة محققة، حيث قاما بإجراء تعديل وإضافة على جسمهما وهيكلهما وتعريض سلامة مستخدمي الطريق للخطر.

المرور يحذر المواطنين والمقيمين من إجراء قد يتسبب في حوادث مروعة| و4 نصائح لتفاديه

وتحذير من إجراء هام

ومن ناحية أخرى، نشرت الإدارة العامة للمرور عبر صفحتها الرسمية عن مخاطر انفجار الإطارات التي تتسبب في جوادث مرورية مروعة، محذرة المواطنين والمقيمين من قائدي المركبات من خطورة إهمالها، وضرورة فحصها الدوري، وقدمت 4 نصائح هامة تتعلق بها الأمر، لتفادي حدوث انفجار في أي وقت.

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و4 نصائح هامة

  1. التحقق من مستوى ضغط الهواء الخاص بالإطار.
  2. التأكد من سلامتها وفحصها بشكل دوري.
  3. تجنب زيادة حمولة المركبة عن المسموح به.
  4. شراء الإطارات عالية الجودة.
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المرور يحذر المواطنين والمقيمين من إجراء قد يتسبب في حوادث مروعة| و4 نصائح لتفاديه

ومن ناحية أخرى، ناشدت الإدارة قائدي المركبات بضرورة الالتزام بالتعليمات والإرشادات المرورية أثناء السير على الطرق المختلفة، وعدم مخالفتها، منعًا للوقوع تحت طائلة الغرامات المالية، وعدم تخطي السرعات المحددة حفاظًا على النفس وعلى حياة الآخرين، بالإضافة إلى عدم ركن السيارات الخاصة بهم في الأماكن المقررة لذوي الاحتياجات الخاصة، وضرورة تجديد استمارات السير والرخصة القيادة.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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