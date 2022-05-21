المرور يزف نبأ سارَّ المرور لمُلّاك تلك المركبات بإعفائها من رسوم التجديد وغرامات التأخير

تنبيهات مستمرة من قبل الإدارة العامة للمرور، سواء عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال تصريحات مسؤوليها للقنوات والمواقع الإلكترونية، فيما يتعلق بإسقاط المركبات التالفة والخربة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار خطتها القومية لإزالة التشوه البصري من الشوارع والميادين، والتي تتسب فيها وقوف تلك السيارات فترات طويلة، مع تقديم حزمة من الحوافز في حالة إسقاطها.

إسقاط المركبات التالفة

وفيما يتعلق بحزمة الحوافز لأصحاب المركبات المهملة بشأن سرعة إسقاطها، حتى يتسنى لهم سرعة المضي قدما في رفعها، بالتزامن مع الحملات الموسعة لإزالة تلك السيارات من الشوارع، ومن بين الحوافز المقدمة:

1- الإعفاء من الرسوم والغرامات:

حيث أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط، داعية جميع أصحابها من سرعة إسقاطها عن سجلاتهم منعًا للغرامات والعقوبات لاحقًا.

2- مد المهلة التصحيحية:

دعت الإدارة المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات التالفة من الاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة لقرار مجلس الوزراء، والتي تستمر حتى مارس 2023.

3- الإسقاط إلكترونيًا عبر أبشر:

التيسير على أصحابها من إسقاطها إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ثم تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، ومن ثم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

كيفية إسقاطها