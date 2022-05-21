المرور يزف نبأ سارَّ المرور لمُلّاك تلك المركبات بإعفائها من رسوم التجديد وغرامات التأخير

محمد أحمد

تنبيهات مستمرة من قبل الإدارة العامة للمرور، سواء عبر قنواتها الرسمية، أو من خلال تصريحات مسؤوليها للقنوات والمواقع الإلكترونية، فيما يتعلق بإسقاط المركبات التالفة والخربة المنتشرة في جميع أنحاء المملكة، وذلك في إطار خطتها القومية لإزالة التشوه البصري من الشوارع والميادين، والتي تتسب فيها وقوف تلك السيارات فترات طويلة، مع تقديم حزمة من الحوافز في حالة إسقاطها.

المرور يزف نبأ سارَّ المرور لمُلّاك تلك المركبات بإعفائها من رسوم التجديد وغرامات التأخير
المحتويات
إسقاط المركبات التالفة
1- الإعفاء من الرسوم والغرامات:
2- مد المهلة التصحيحية:
3- الإسقاط إلكترونيًا عبر أبشر:
كيفية إسقاطها

إسقاط المركبات التالفة

وفيما يتعلق بحزمة الحوافز لأصحاب المركبات المهملة بشأن سرعة إسقاطها، حتى يتسنى لهم سرعة المضي قدما في رفعها، بالتزامن مع الحملات الموسعة لإزالة تلك السيارات من الشوارع، ومن بين الحوافز المقدمة:

1- الإعفاء من الرسوم والغرامات:

إدارة المرور توضح تفاصيل إعفاء مُلّاك المركبات التالفة من رسوم التجديد والغرامات، وتوضح خطوات طلب لوحة بشعار مميز

حيث أكدت الإدارة العامة للمرور، أن إعفاء ملاك المركبات المهملة أو التالفة، من الرسوم يتمثل في رسوم التجديد وغرامات التأخير فقط، داعية جميع أصحابها من سرعة إسقاطها عن سجلاتهم منعًا للغرامات والعقوبات لاحقًا.

المرور يوضح كيفية نقل لوحة المركبة التالفة قبل إسقاطها| وما يشمله الإعفاء المالي

2- مد المهلة التصحيحية:

دعت الإدارة المواطنين والمقيمين من أصحاب المركبات التالفة من الاستفادة من المهلة التصحيحية المستندة لقرار مجلس الوزراء، والتي تستمر حتى مارس 2023.

طريقة إسقاط السيارات التالفة من سجلات المرور في السعودية 2022

3- الإسقاط إلكترونيًا عبر أبشر:

التيسير على أصحابها من إسقاطها إلكترونيًا عبر منصة أبشر، ثم تسليمها لأحد المحال المرخص لها بيع المركبات الملغى تسجيلها أو محال مكابس الحديد وإحضار ما يثبت ذلك، ومن ثم تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

المرور يزف نبأ سارَّ المرور لمُلّاك تلك المركبات بإعفائها من رسوم التجديد وغرامات التأخير 1 21/5/2022 - 7:42 م
المرور يزف نبأ سارَّ المرور لمُلّاك تلك المركبات بإعفائها من رسوم التجديد وغرامات التأخير

كيفية إسقاطها

  • تسجيل الدخول عبر أبشر.
  • تسجيل اسم المستخدم.
  • كتابة الرمز السري وكلمة التحقق المرئي.
  • اختيار أبشر أفراد.
  • ثم المرور وخدماتي من خدمات.
  • ثم إسقاط المركبات التالفة.
  • تسيجل بيانات المركبة.
  • ثم الحصول على الرمز التعريفي لتلسلمه لمحال الرفع.
  •  تسليم لوحاتها ورخصة سيرها لإدارة المرور.

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محمد أحمد

صحفي أعمل بمجال الصحافة الإلكترونية منذ عدة سنوات وأعشق العملي الصحفي والتغطية المستمرة للأحداث لحظة بلحظة بحيادية وموضوعية أهوى الفروسية وكرة القدم وحب الإطلاع والسفر


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