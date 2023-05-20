أخبار السعودية

المرور تكشف عدد المركبات المسموح لغير السعوديين امتلاكها داخل المملكة

مصطفى شاهين

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة عن عدد المركبات الذي يجوز امتلاكها لغير السعوديين في المملكة.

وأكد إدارة “المرور” أن غير السعوديين يسمح لهم بامتلاك عدد المركبات الخاصة بما لا يتجاوز عن اثنتين، ليكون ذلك ردًا على استفسار أحد المقيمين والمستفيدين من خدمات المرور قائلاً هل يحق للمقيم الذي يعمل بمهنة عامل امتلاك سيارة؟”.

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وفي نفس السياق فقد حدد نظام المرور مجموعة من الضوابط والمعايير الهامة الخاصة بملكية المركبات وكذلك نقل الملكية من شخص إلى أخر، كما تنص المادة السابقة على أنه يسمح بنقل الملكية بعد سداد جميع الرسوم المقررة، ومع استمرار مسئولية المالك المسجلة للمركبة عن كافة الرسوم وكل ما يتعلق بالمركب من التزامات.

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مصطفى شاهين

مقدم برنامج "فكرة لبكرة" على قناة الحدث اليوم، عملت صحفي بقسم الاقتصاد في جريدة الوفد، وأكتب في موقع نجوم مصرية

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