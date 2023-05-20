المرور تكشف عدد المركبات المسموح لغير السعوديين امتلاكها داخل المملكة

كشفت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أمس الجمعة عن عدد المركبات الذي يجوز امتلاكها لغير السعوديين في المملكة.

وأكد إدارة “المرور” أن غير السعوديين يسمح لهم بامتلاك عدد المركبات الخاصة بما لا يتجاوز عن اثنتين، ليكون ذلك ردًا على استفسار أحد المقيمين والمستفيدين من خدمات المرور قائلاً هل يحق للمقيم الذي يعمل بمهنة عامل امتلاك سيارة؟”.

مرحباً بك، يجوز لغير السعوديين امتلاك مركبات خاصة بما لا يزيد عن اثنتين. يسعدنا تواصلك — المرور السعودي (@eMoroor) May 19, 2023

وفي نفس السياق فقد حدد نظام المرور مجموعة من الضوابط والمعايير الهامة الخاصة بملكية المركبات وكذلك نقل الملكية من شخص إلى أخر، كما تنص المادة السابقة على أنه يسمح بنقل الملكية بعد سداد جميع الرسوم المقررة، ومع استمرار مسئولية المالك المسجلة للمركبة عن كافة الرسوم وكل ما يتعلق بالمركب من التزامات.