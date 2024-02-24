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المرور السعودي: “6 أيام” لانتهاء مهلة إسقاط المركبات المهمَلة والتالفة

منير محمد علي

دعت الإدارة العامة للمرور في المملكة العربية السعودية أصحاب المركبات المهمَلة أو التالفة للمبادرة بإسقاطها من السجلات المرورية، حيث تنتهي المهلة المحددة لهذه المبادرة في غضون ستة أيام فقط.

"6 أيام" لانتهاء مهلة إسقاط المركبات المهمَلة والتالفة

شرطة مرور سعودية–المصدر: جوجل

 

 

وتأتي هذه المبادرة بعد أن قررت الإدارة تمديد المهلة التصحيحية لمدة عام إضافي، بدءاً من الأول من مارس 2023م، ويتضمن هذا التمديد تسهيلات تشمل إعفاء أصحاب تلك المركبات من رسوم تجديد رخص السير وغرامات التأخير المترتبة عليها.

لإسقاط المركبات المهملة والتالفة، يجب على أصحابها اتباع الخطوات المحددة عبر منصة أبشر، يتضمن ذلك اختيار المركز المعتمد من صفحة الخدمة في منصة أبشر، ثم الاتجاه إلى المركز لإتمام إجراءات تسليم المركبة، وبعد ذلك، يتم التوصل إلى اتفاق مع مركز بيع المركبات ومنحه رمز التأكيد الذي يتم إرساله إلى هاتف المالك لإتمام عملية الإسقاط.

تأتي مبادرة إسقاط المركبات التالفة والمهملة في إطار الجهود الحكومية للتصدي لظاهرة التشوه البصري والتحسين العام للمشهد الحضري داخل المدن السعودية، ومن المتوقع أن تسهم هذه المبادرة في تحسين جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في المملكة.

 


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عن الكاتب:
منير محمد علي

صحفي متميز ومحاسب ماهر، لديّ خبرة واسعة في العديد من المواقع الإلكترونية والطابعات الرائدة، حيث قمت بتطوير وتحرير محتوى ذكي وجذاب في مجالات متنوعة.

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