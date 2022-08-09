المرور السعودي يُعلن تعديل الأنظمة المتعلقة بمركبات النقل

أعلن منذ قليل المرور السعودي تعديل المادة 23 من نظام المرور، واللائحة التنفيذية الخاصة به بشأن التزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد التي تم اعتمادها وفقاً للإجراات النظامية، حيث كشف المرور عن الغرامات المالية التي سوف يتم تطبيقها على المخالفين للقواعد الجديدة والتي تصل إلى 100 ألف ريال سعودي.

المرور السعودي يُعدل المادة 26

وأضاف المرور من خلال تدوينه له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أنه يجب على مركبات النقل المسموح لها بالسير على الطرق في المملكة العربية السعودية، الالتزام بالأوزان والأبعاد المعتمدة الصادرة من الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس والجودة.

قيمة المخالفات

أكد المرور السعودي على ضرورة الالتزام بما ورد في المادة 27، محذراً الجميع من مخالفة اللائحة والمادة والتي جاءت كما يلي:

وزن زائد بإجمالي من 200 إلى 2000 كجم، تكون قيمة المخالفة 200 ريال لكل 100 كجم.

وزن زائد بإجمالي من 2100 إلى 5000 كجم، تكون قيمة المخالفة 300 ريال لكل 100 كجم.

وزن زائد بإجمالي من 5100 إلى 7000 كجم، تكون قيمة المخالفة 400 ريال لكل 100 كجم.

وزن زائد بإجمالي من 7100 إلى 10000 كجم، تكون قيمة المخالفة 500 ريال لكل 100 كجم.

وزن زائد بإجمالي بأكثر من 10100 كجم، تكون قيمة المخالفة 800 ريال لكل 100 كجم.

وأوضح المرور إلى أنه من يُخالف ويتجاوز وزن أي من المحاور بـ200 كجم بغرامة 2000 ريال لكل محور، كما يُعاقب كل من يخالف الأبعاد المقررة نظاماً لهيكل المركبة بغرامة مالية 10 آلاف ريال.

مضاعفة الغرامة عند تكرار المخالفة

وأكد المرور أيضاً على أنه عند تكرار مخالفات الأوزان أو الأبعاد خلال الرحلة الواحدة للشاحنة، يتم مضاعفة الغرامة المالية المفروضة في المرة السابقة بما يتجاوز 100 ألف ريال.

عقوبة من يتجاوز محطة قياس أبعاد وأوزان المركبات

كما يُعاقب كل من يتجاوز محطة قياس أبعاد وأوزان مركبات النقل على الطرق بغرامة مالية كبيرة قدرها 5000 ريال سعودي، وعند تكرار المخالفة يتم مضاعفة الغرامة المفروضة في المرة السابقة، وذلك بما لا يتجاوز 100 الف ريال خلال سنه من ارتكاب المخالفة الأولى.

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تعلن الإدارة العامة للمرور تعديل المادة (23) من اللائحة التنفيذية لنظام المرور والمتعلقة بالتزام مركبات النقل بالأوزان والأبعاد المعتمدة وفقاً للإجراءات النظامية#المرور_السعودي pic.twitter.com/nOxZ2n7oWD — المرور السعودي (@eMoroor) August 9, 2022

متى يتم منع مركبة النقل من مواصلة السير؟

وأكد المرور السعودي على أنه تُمنع مركبة النقل من قبل محطات قياس الأوزان من مواصلة سيرها على الطرقات، وذلك في حال تجاوز مقادار الوزن بـ2500 كجم، أو عند تجاوز مقدار الوزن للمحور 500 كجم، مع تطبيق الغرامة المالية على المخالفة.