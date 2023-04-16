غرامة مالية.. المرور السعودي يُحذر قائدي المركبات من تلك المخالفة الهامة

جددت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية تحذيرها لجميع قائدي السيارات، والتأكيد على ضرورة المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات، وذلك من أجل الوقاية من الحوادث عند التوقف بشكل مفاجئ، وناشدت الجميع بضرورة اتباع تعليمات المرور خلال هذه الفترة، وذلك لعدم التعرض للغرامة المالية.

ترك مسافة بين المركبات

وأوضح المرور السعودي من خلال بيان هام تم نشره على الحساب الرسمي له على موقع التواصل الاجتماعي المصغر “تويتر”، أكدت من خلاله على أن عدم ترك مسافة آمنة بين المركبات أثناء القيادة من المخالفات المرورية الظاهرة للجميع.

الغرامة

وأكدت الإدارة العامة للمرور أن تلك المخالفة الصريحة تتمثل في دفع غرامة مالية تتراوح ما بين 150 إلى 30 ريال، لذا ناشدت الجميع بضرورة اتباع تعليمات المرور الصادرة والتي يتم الإعلان عنها في العديد من وسائل الإعلام وعبر حساباتها الرسمية المتنوعة على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة ومنها تويتر.

يحرص المرور السعودي على نشر العديد من البيانات والتوضيحات عبر حسابه الرسمي على موقع التوصل الاجتماعي “تويتر”، وذلك من أجل توضيح العديد من المخالفات حتى لا يقع فيها المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية.

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المحافظة على مسافة آمنة بين المركبات وقاية من الحوادث عند التوقف المفاجئ.#المرور_السعودي#الوقاية_أمان pic.twitter.com/HThrm4EOeU — المرور السعودي (@eMoroor) April 16, 2023

لذا ننصح الجميع بضرورة متابعة الحساب الرسمي للمرور من أجل التعرف على كل ما هو جديد، والعديد من المخالفات التي قد يقع فيها المواطن أو المقيم دون العلم بها، والتي قد تعرضه للغرامة المالية أو السحن.