المرور السعودي يوضح خطوات حجز موعد المرور عبر منصة أبشر

تقدم منصة أبشر الإلكترونية عدد كبير من الخدمات الإلكترونية، ونخص بالذكر الخدمات المرورية التي شهدت طفرة كبيرة جداً في الفترة الأخيرة بعد تحول معظم الخدمات إلى خدمات إلكترونية بصورة كاملة بدايةً من حجز موعد المرور أو استعلام عن الرخصة أو إنشاء رخصة قيادة وكذلك تسديد المخالفات المتأخرة، يأتي ذلك في إطار تحويل المملكة إلى نظام التحول الرقمي التي تشهده المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة.

خطوات حجز موعد المرور

وردت الهيئة العامة للمرور على سؤال أحد المواطنين عن حجز مواعيد المرور، حيث أكد المرور أن الخطوات تعتبر سهلة وبسيطة جداً عبر منصة أبشر الإلكترونية وأول هذه الخطوات هي الدخول وتسجيل الحساب عبر منصة أبشر الإلكترونية، ثم اختيار المواعيد والضغط على حجز موعد جديد ثم اختيار الخدمة المطلوبة التي تريد القيام بها، وبعد ذلك اختيار الفرع أي المكان المحدد لك ثم اختيار الموعد المناسب ليتحدد لك موعد في الأخير بتذكرة محددة.

تطور الخدمات المرورية في المملكة

وتطورت الخدمات المرورية في المملكة العربية السعودية في الفترة الأخيرة بصورة كبيرة جداً وتحول عدد كبير من الخدمات إلى خدمات إلكترونية يتم تقديمها بصورة إلكترونية كاملة، وتقد المنصة خدمة إنشاء رخصة القيادة وتجديدها والاستعلام عن المخالفات المرورية ودفع الرسوم أيضاً المستحقة على المخالفات المالية التي يطلبها المرور، كما تتيح المنصة الإلكترونية حجز المواعيد المرورية لحل مشكلة التكدس والتزاحم.