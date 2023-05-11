المرور السعودي يوضح إمكانية تجديد رخصة القيادة بدون تسديد المخالفات

لا يقتصر عمل المرور السعودي من خلال الحساب الرسمي على موقع التغريدات “تويتر”، على نشر كل جديد من الأخبار والمعلومات والخدمات الإلكترونية الخاصة بالمرور، بل إنه يمتد للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات التي ترد من المواطنين و المقيمين إلى الحساب بصفة دورية، واليوم ورد سؤال إلى حساب المرور السعودي يستفسر عن إمكانية تجديد الرخصة بدون تسديد قيمة المخالفات في المرور، وهو ما أجاب عنه الحساب بالإضافة لغيرها من الأسئلة التي ننقلها لكم اليوم مع توضيح كيفية الإستعلام عن قيمة المخالفات المرورية من خلال السطور القادمة.

هل تسديد قيمة المخالفات إلزامي ؟

كشف الحساب الرسمي لإدارة المرور، بأنه ليس هناك إمكانية على الإطلاق لتجديد رخصة قيادة المركبات، وهناك مخالفات على المركبة لم يتم سدادها.

وكانت إدارة المرور قد تلقت سؤالا من أحد المواطنين من خلال حسابها الرسمي على “تويتر”، تضمن السؤال:

“هل صحيح مايتم تداوله عن تجديد الرخصة دون تسديد المخالفات؟”.

ليكون رد إدارة المرور حاسما في هذا الشأن، وهو: “يلزم سداد المخالفات”، وهو ما يتضمن إشارة إلى أن تسديد المخالفات هو أمر إلزامي من أجل إتمام خطوات تجديد رخصة القيادة.

@eMoroor السلام عليكم هل صحيح مايتم تداوله عن تجديد الرخصه دون تسديد المخالفات

وعن تخفيض المخالفات — عبدالهادي (@ata13_as) May 10, 2023

هل يجب تسديد قيمة المخالفات المرورية لإسقاط المركبة ؟

وكان رد إدارة المرور بأن عملية إسقاط السيارة، الإعفاء الذي تم طرجه فقط يكون من رسوم التجديد وغرامات التأخير. وبهذا أيضا يكون من الواجب تسديد قيمة أي مخالفات على المركبة.

هل يلزم سداد المخالفات المرورية لإسقاط السيارة — hilali98 (@hilali98) February 26, 2023

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كيف يمكن الإستعلام عن قيمة المخالفات المرورية؟

يمكن الإستعلام عن قيمة المخالفات المرورية، من خلال الاتصال بالرقم 0114092446، أو عبر منصة أبشر، من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول على منصة أبشر الإلكترونية.

إدخال رقم الهوية وكلمة المرور .

سوف يتم إرسال رمز تحقق على رقم الجوال.

يتم النقر على أيقونة الاستعلامات الالكترونية.

بعدها يتم النقر على خانة الاستعلام عن المخالفات المرورية برقم الهوية.

قم بإدخال رقم الهوية وكلمة المرور .

سوف تظهر أمامك مباشرة صفحة بها جميع المخالفات والغرامات .

رقم المرور السعودي الموحد لتقديم الشكاوى

أعلنت إدارة المرور السعودي عن الرقم المجاني الموحد لتقديم الشكاوى وهو 993 .