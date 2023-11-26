المرور السعودي يوجه رسالة هامة لقائدي المركبات بشأن الطلاب

أصدرت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، بيان هام وعاجل بشأن السير بالقرب من المباني التعليمية، حيث أكدت على جميع قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر والسير بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية، وذلك منعاً للوقوع في المخالفة، حيث أكدت على ضرورية إعطاء الأولوية لطلاب المدارس في العبور للطريق.

رجال المرور السعودي - مصدر الصورة : عاجل

عودة الطلاب للدراسة بالفصل الثاني

شددت الإدارة العامة للمرور من خلال البيان الصادر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، على أهمية إعطاء الأولية لطلاب وطالبات المدارس بعبور الطريق.

جاء البيان بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، يومهم الأول في الفصل الدراسي الثاني.

يحاول المرور السعودي خلال هذه الفترة تقديم العديد من النصائح الهامة لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل سلامة قائدي المركبات والآخرون، وخاصة الطلاب والطالبات.

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يجب على قائدي المركبات الالتزام بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية وإعطاء الأولوية لطلاب المدارس بعبور الطريق.#المرور_السعودي pic.twitter.com/oKDAml6ZQe — المرور السعودي (@eMoroor) November 26, 2023

حيث أكد المرور على ضرورة إعطاء الولية لمرور الطلاب والطالبات لطرقات قبل مرور السيارات، ويجب على الجميع اتباع التعليمات والإرشادات التي تُعلن عنها المديرية العامة للمرور بشكل دائم عبر وسائل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حرصاً على سلامة الجميع.