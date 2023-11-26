أخبار السعودية

المرور السعودي يوجه رسالة هامة لقائدي المركبات بشأن الطلاب

سامي علي

أصدرت منذ قليل الإدارة العامة للمرور بالمملكة العربية السعودية، بيان هام وعاجل بشأن السير بالقرب من المباني التعليمية، حيث أكدت على جميع قائدي المركبات ضرورة توخي الحذر والسير بالسرعة المحددة بالقرب من المباني التعليمية، وذلك منعاً للوقوع في المخالفة، حيث أكدت على ضرورية إعطاء الأولوية لطلاب المدارس في العبور للطريق.

المرور السعودي يوجه رسالة هامة لقائدي السيارات حرصاً على سلامة الطلاب

رجال المرور السعودي - مصدر الصورة : عاجل

عودة الطلاب للدراسة بالفصل الثاني

شددت الإدارة العامة للمرور من خلال البيان الصادر عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “اكس”، على أهمية إعطاء الأولية لطلاب وطالبات المدارس بعبور الطريق.

جاء البيان بالتزامن مع عودة الطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، في المملكة العربية السعودية اليوم الأحد الموافق 26 نوفمبر 2023، يومهم  الأول في الفصل الدراسي الثاني.

يحاول المرور السعودي خلال هذه الفترة تقديم العديد من النصائح الهامة لجميع المواطنين والوافدين على أراضي المملكة العربية السعودية، وذلك من أجل سلامة قائدي المركبات والآخرون، وخاصة الطلاب والطالبات.

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حيث أكد المرور على ضرورة إعطاء الولية لمرور الطلاب والطالبات لطرقات قبل مرور السيارات، ويجب على الجميع اتباع التعليمات والإرشادات التي تُعلن عنها المديرية العامة للمرور بشكل دائم عبر وسائل وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة حرصاً على سلامة الجميع.

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سامي علي

كاتب ومحرر في موقع نجوم مصرية وعدد من المواقع الإخبارية حاصل على دراسات عليا في القيادة، ومن أفضل هواياتي متابعة الأخبار العاجلة ونقلها لجميع عشاق الموقع الكرام.

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