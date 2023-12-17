المرور السعودي يقرعقوبة كبيرة على قص صدام المركبة

أعلنت الإدارة العامة للمرور أن الجهات الأمنية بدأت برصد ظاهرة قص الصدام الأمامي أو الخلفي للمركبات، والتي انتشرت في الآونة الأخيرة، وتهدف الحملة إلى الحد من هذه الظاهرة وتطبيق العقوبات الواردة في نظام المرور بحق المخالفين.

الإدارة العامة للمرور بالسعودية -مصدر الصورة: منصة الإدارة

مخالفة مرورية

أكد القانوني أحمد الجيراني أن قص الصدام الأمامي أو الخلفي للمركبة يعد مخالفة مرورية تستوجب غرامة مالية قدرها 1000 ريال.

وأوضح الجيراني أن إدارة المرور تهتم بشكل كبير بالإجراءات الخاصة بالمركبات، من أجل ضمان سلامة الأفراد عامة. وأشار إلى أن التعديل على الهيكل الخارجي للمركبة يعد إجراءً جوهرياً يؤثر على أداء السيارة وجودتها، كما أنه قد يخفي بعضاً من ملامحها السابقة ما يصعب التعرف عليها وتمييزها.

ولفت الجيراني إلى أن معظم التعديلات التي يقوم بها مُلَّاكُ السيارات في المملكة تركز على إضافة بعض الشعارات والملصقات الثابتة، إجراء التطريز على واجهة السيارة بشكل غير مسموح به، تظليل جزء من مساحة زجاج السيارة، التهبيط، تغيير الشمعات، التغيير في حجم المصدات، تبديل الجنوط بأخرى كبيرة أو صغيرة، قص الصدام الأمامي أو الخلفي للمركبات.

نصيحة

نصح الجيراني مُلَّاكَ السيارات بتجنب إجراء أي تعديلات على هيكل المركبة بدون اتخاذ الإجراءات النظامية، وذلك حفاظاً على سلامتهم وسلامة الآخرين.