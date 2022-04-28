المرور السعودي يعلن عن إمكانية تخفيض المخالفات المرورية 2022

أعلن المرور السعودي عن تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022، والتي يبحث عن تفاصيلها العديد من مواطني المملكة، ويكون ذلك عبر الإدارة العامة للمرور حسب التعديلات التي أجراها مجلس الوزراء بالمملكة العربية السعودية مؤخرا، كما يستعلم الأشخاص في السعودية عن طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية أيضا، كما يبحثون عن طريقة تقليل قيمة مخالفات المرور تماشيا مع التعديل الذي تم الإعلان عنه حسب المادة 75، وسنتحدث عن تفاصيل هذا الموضوع من خلال مقالنا.

تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022

من الجدير بالذكر أنه أصبح في إمكان كل المواطنين السعوديين والمقيمين أن يقوموا بـ تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022، وقد أعلن نظام المرور السعودي قبوله بالتقليل من قيمة مخالفات المرور، وهذا بموجب زيادة الخصم عن خمسة وعشرون في المائة من قيمة الحد الأدنى للمخالفة المرورية، كما تم تعيين الوقت المسموح للمخالفين لكي يقوموا بتأخير دفع الغرامات.

بالإضافة إلى ذلك، في حال لم يقم مرتكبوا المخالفات بالتسديد، يتم الحجز والتنفيذ بموجب حساباتهم المصرفية، ويكون هذا وفق التعاون بين وزارة المالية ووزارة الداخلية بالمملكة، ولا بد من الإشارة إلى أنّه لم يُعلن بعد عن كيفية التخفيض بشكل رسمي لحد الساعة، ومن المنتظر أن يتم الإعلان عن كل التفاصيل من خلال حساب تويتر الرسمي الخاص بالمرور السعودي.

طريقة الاعتراض على المخالفات المرورية السعودية

يمكن للأشخاص الراغبين في تقديم اعتراض على المخالفات المرورية المرتكبة القيام بذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

أولا: الولوج إلى حساب أبشر من خلال الإنترنت.

ثانيا: من خلال تبويب خدماتي يقوم بالنقر على الخدمات.

ثالثا: يقوم بالنقر على خيار المرور، ثم يختار خدمة الاعتراض على المخالفات.

رابعا: يقوم بالضغط على أيقونة الاعتراض، وسيظهر عرض المخالفة التي يرغب في تقديم اعتراض عليها.

خامسا: بعد ذلك يتوجب عليه أن يقوم بتعبئة كل التفاصيل، ثم يوافق على الشروط بعد مطالعتها والموافقة على ما جاء فيها.

سادسا: بعد ذلك يقوم بالموافقة على مشاهدة الصورة، ثم يقدّم الاعتراض.

بهذا نختم المقال الذي عرضنا لكم فيه موضوع تخفيض المخالفات المرورية في السعودية 2022، ومن المقرر أن يعلن عن التفاصيل الخاصة به من طرف المرور السعودي، كما ذكرنا لكم طريقة تقديم الاعتراض على المخالفات المرورية عبر أبشر.