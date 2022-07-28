المرور السعودي يرد على إمكانية قيادة المركبة بدون لوحات بعد تقديم بلاغ بالفقدان

يقدم المرور السعودي في الفترة الأخيرة عدد كبير من الخدمات التي وفرت على المواطن جهداً ومالاً، حيث وفر المرور السعودي على المواطن الانتقال إلى المقر الحكومي ولكن طرح استفساره عبر شبكة الإنترنت بطريقة إلكترونية مجانية، ولا شك أن أبرز خدمات المرور الأن أصبحت على تطبيق واحد وهو أبشر الذي يقدم عدد كبير من الخدمات للمرور أو للمصالح الحكومية الأخرى، وأبرز ما يتم تقديمه من خدمات هي خدمة حجز موعد المرور عن طريق الجوال وتجديد رخصة القيادة وعدد من الخدمات الأخرى.

المرور يرد على استفسار أحد المستفيدين

وأوضح المرور السعودي عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رداً على سؤال أحد الأشخاص الذي سأل عن إمكانية التحرك بالسيارة في حالة فقدان اللوحة مع الإبلاغ عن فقدانها، وجاء رد المرور السعودي كالتالي: “لا يجوز قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، إذا سجلت مخالفة نتيجة قيادة مركبة بلوحات غير واضحة أو تالفة، فتكون عندها المخالفة صحيحة”.

تسهيلات الحكومة السعودية لخدمات المرور

ولا شك فإن معظم الخدمات أصبحت متوفرة بطريقة سهلة وبسيطة لكل المستخدمين، حيث وفرت المملكة العربية السعودية كل الخدمات بصورة إلكترونية بعد تطبيق منظومة التحول الرقمي في المملكة، وللمرور أولويات حيث أن المخالفات والاستعلام عنها مطلب رئيس لمالكي المركبات، ويُقدم عبر الإنترنت خدمة الاستعلام عن المخالفات المرورية وأيضا خدمة تخفيض المخالفات المرورية وغيرها من الخدمات التي تسهل على المواطنين.