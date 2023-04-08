المرور السعودي يحذر من المراوغة بين المركبات ويعلن قيمة المخالفة

نشرت الصفحة الرسمية للمرور السعودي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، تحذيراً لقائدي المركبات من تصرف قد يؤدي على تعريض حياتهم وحياة الغير للخطر، هذا التصرف هو المراوغة بين المركبات، والتي اعتبرها المرور السعودي من الأمور التي تفقد السيطرة على المركبة وتتسبب في الكثير من الحوادث المفاجئة.

مخالفة المراوغة بين المركبات

وكشف المرور السعودي عن القيمة التي أقرها القانون لمرتكبي هذه المخالفة، والتي تتراوح بين 3000 ريال كحد أدني، و6000 ريال كحد أقصى، وتعتبر هذه الغرامة المالية نوع من الردع لكل من يمارس هذه العادة السيئة أثناء القيادة.

وتحرص الصفحة الرسمية للمرور السعودي على نشر التحذيرات من الأفعال التي قد تؤدي إلى تعريض حياة المواطنين للخطر تحت وسم #الوقاية_أمان، والذي يساعد كثيراً في زيادة الوعي لدى قائدي المركبات في كافة مدن ومناطق المملكة.

كما تنشر الصفحة الجهود التي تبزلها وزارة الداخلية متمثلة في هيئة المرور لتنظيم وتيسير التحركات بكافة الطرق وخاصة الطرق المؤدية للمشاعر المقدسة، والتي تشهد ضغطاُ متزايداً خلال شهر رمضان مع موسم عمرة شهر رمضان المبارك.