المرور السعودي يحذر المواطنين من غرامة تصل إلى 900 ريال عقوبة زيادة أبعاد الحمولة لمركبات النقل الخفيف

كشف المرور السعودي أن زيادة أبعاد الحمولة المنقولة لمركبات النقل الخفيف على الحد المسموح به يستدعي مخالفة على مرتكبها.

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وفي إطار السلامة وحفظ الأمن العام حذر المرور السعودي المواطنين من زيادة أبعاد الحمولة المنقولة للمركبات النقل الخفيف عن الحد المسموح به وأقر غرامة تراوح بين 500 ريال في حدها الأدنى وتصل إلى 900 ريال في حدها الأعلى في حالة المخالفة.